Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Dünya Ahıskalı Türkler Birliği Heyetini kabul etti.-VTR-
Spor

Spor camiasından şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı

Spor camiası, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi nedeniyle şehit olan 20 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Emre Doğan  | 12.11.2025 - Güncelleme : 12.11.2025
Spor camiasından şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor kulüpleri, şehitler için taziye mesajı paylaştı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelirken Gürcistan-Azerbaycan sınırında kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

TBF'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yayımlanan mesajda, "Milletimizin başı sağ olsun. Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan Milli Savunma Bakanlığı'na ait C130 kargo uçağının Gürcistan'da düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve milletimize başsağlığı diliyoruz." denildi.

TVF'den yapılan paylaşımda, "Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan C130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğü haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Dört büyük kulübün mesajları

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüplerinin başsağlığı mesajları şöyle:

Galatasaray:

"Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan C130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğü haberini derin bir üzüntüyle öğrendik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz."

Fenerbahçe:

"Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Elim olay neticesinde şehitlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz."

Beşiktaş:

"Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sebebiyle şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı dileriz."

Trabzonspor:

"Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan askeri kargo uçağımızın Gürcistan'da düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz Türk milletine başsağlığı diliyoruz."

Öte yandan spor camiasından birçok kulüp ve oyuncu da başsağlığı mesajı yayımladı.

