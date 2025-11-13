Dolar
logo
Gündem

Ankara'da kontrollü yıkımı yapılan 5 katlı atıl bina çöktü

Ankara'nın Çankaya ilçesinde kontrollü yıkımı yapılan 5 katlı atıl bir bina çöktü.

Cankut Taşdan  | 13.11.2025 - Güncelleme : 13.11.2025
Ankara'da kontrollü yıkımı yapılan 5 katlı atıl bina çöktü Fotoğraf: Dilara İrem Sancar/AA

Ankara

Tunus Caddesi'nde yer alan 5 katlı apartman, yıkım çalışması sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

Çökme sırasında apartmandan kopan moloz parçaları çevredeki bazı iş yerlerine ve araçlara zarar verdi. Çevrede kısa süreli toz bulutu oluştu.

Çökme sırasında vatandaşlar panik yaşarken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

AFAD ve itfaiye ekipleri enkazda inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

