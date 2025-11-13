Ankara'da kontrollü yıkımı yapılan 5 katlı atıl bina çöktü
Ankara'nın Çankaya ilçesinde kontrollü yıkımı yapılan 5 katlı atıl bir bina çöktü.
Ankara
Tunus Caddesi'nde yer alan 5 katlı apartman, yıkım çalışması sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.
Çökme sırasında apartmandan kopan moloz parçaları çevredeki bazı iş yerlerine ve araçlara zarar verdi. Çevrede kısa süreli toz bulutu oluştu.
Çökme sırasında vatandaşlar panik yaşarken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
AFAD ve itfaiye ekipleri enkazda inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.