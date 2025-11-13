Dolar
Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı ve Türkmen mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşit Meredov ile telefonda görüştü.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 13.11.2025 - Güncelleme : 13.11.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı ve Türkmen mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edinilen bilgiye göre, Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ve Türkmen mevkidaşı Meredov ile telefonda görüştü.

Görüşmelerde, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı ve Türkmen mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
