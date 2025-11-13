Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı ve Türkmen mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşit Meredov ile telefonda görüştü.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edinilen bilgiye göre, Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ve Türkmen mevkidaşı Meredov ile telefonda görüştü.
Görüşmelerde, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.