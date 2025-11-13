İtalyan teknik direktör Roberto Mancini, Katar ekibi Al Sadd ile anlaştı
İtalyan teknik direktör Roberto Mancini, Katar ekibi Al Sadd ile anlaşmaya vardı.
İstanbul
Katar kulübünden yapılan açıklamada, "Roberto Mancini, Al Sadd ile 2,5 sezonluk sözleşme imzaladı." denildi.
Galatasaray'ı 2013-2014 sezonunda çalıştıran Mancini, son olarak Suudi Arabistan Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapmıştı.
