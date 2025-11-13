Dolar
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

İtalyan teknik direktör Roberto Mancini, Katar ekibi Al Sadd ile anlaştı

İtalyan teknik direktör Roberto Mancini, Katar ekibi Al Sadd ile anlaşmaya vardı.

Fatih Erel  | 13.11.2025 - Güncelleme : 13.11.2025
İtalyan teknik direktör Roberto Mancini, Katar ekibi Al Sadd ile anlaştı

İstanbul

Katar kulübünden yapılan açıklamada, "Roberto Mancini, Al Sadd ile 2,5 sezonluk sözleşme imzaladı." denildi.

Galatasaray'ı 2013-2014 sezonunda çalıştıran Mancini, son olarak Suudi Arabistan Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapmıştı.

