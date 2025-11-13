Dolar
42.25
Euro
49.24
Altın
4,219.14
ETH/USDT
3,399.60
BTC/USDT
101,802.00
BIST 100
10,602.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Türkiye-Bulgaristan maçını İskoç hakem Nicolas Walsh yönetecek

A Milli Futbol Takımı'nın 15 Kasım Cumartesi günü Bursa'da Bulgaristan ile oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu beşinci maçında İskoç hakem Nicolas Walsh düdük çalacak.

Fatih Erel  | 13.11.2025 - Güncelleme : 13.11.2025
Türkiye-Bulgaristan maçını İskoç hakem Nicolas Walsh yönetecek

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak olan müsabakayı İskoçya Futbol Federasyonundan Nicolas Walsh yönetecek.

Walsh'un yardımcılıklarını Francis Connor ve Daniel McFarlane yapacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Donald Robertson olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesinde metro ihalelerinde 697 milyon liralık kamu zararı iddiası
Ankara'da kontrollü yıkımı yapılan 5 katlı atıl bina çöktü
DMM, deprem bölgesine yönelik manipülatif içerikli paylaşımları yalanladı
Beylikdüzü Demir Country projesinin ruhsatı için 2015'te 8 milyon lira istendiği iddiası
Hakkari'deki Nehil Sazlığı'nda 7 Kasım'da çıkan yangın söndürüldü

Benzer haberler

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen: Lig'in başında hedeflediğimiz noktadayız

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen: Lig'in başında hedeflediğimiz noktadayız

PFDK, bahis soruşturmasında futbolculara verilen cezaları açıkladı

Türkiye-Bulgaristan maçını İskoç hakem Nicolas Walsh yönetecek

İtalyan teknik direktör Roberto Mancini, Katar ekibi Al Sadd ile anlaştı

İtalyan teknik direktör Roberto Mancini, Katar ekibi Al Sadd ile anlaştı
Galatasaray, CW Enerji ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Galatasaray, CW Enerji ile sponsorluk anlaşması imzaladı
İsviçreli Arkeolog Zangger, Türkiye'nin arkeoloji için gerçek bir cennet olduğunu belirtti

İsviçreli Arkeolog Zangger, Türkiye'nin arkeoloji için gerçek bir cennet olduğunu belirtti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet