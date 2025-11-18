Dolar
logo
Spor, Futbol

Galatasaray'dan sakatlığı bulunan 5 futbolcunun son durumuyla ilgili açıklama

Galatasaray Kulübü, sakatlığı bulunan 5 futbolcunun son durumuyla ilgili açıklama yayımladı.

Emre Doğan  | 18.11.2025 - Güncelleme : 18.11.2025
Galatasaray'dan sakatlığı bulunan 5 futbolcunun son durumuyla ilgili açıklama

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan bilgilendirmede, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan ve Victor Osimhen ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Tedavisi tamamlanan İlkay Gündoğan antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Kasık fıtığı ameliyatı olan Yunus Akgün salon çalışmalarının ardından bugün düz koşulara başladı. Sol alt arka adalesinde orta derecede (grade 2) strain belirlenen Berkan Kutlu'nun tedavisine devam edildi. Milli takımlarından bugün dönecek Kaan Ayhan ve Victor Osimhen'in durumları yapılacak MR tetkikleri sonrasında belli olacaktır."

