Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'yi ziyaret edecek
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceğini duyurdu.
Ankara
Duran, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi:
"Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Ankara'da gerçekleştirilecek görüşmelerde, stratejik ortağımız Ukrayna ile ikili gündemimizdeki konuların yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşına dair güncel gelişmeler ile İstanbul Süreci başta olmak üzere ateşkesin tesisi ve kalıcı çözüme yönelik çabaların ele alınması öngörülmektedir."
- Zelenskiy: Yarın Türkiye'de görüşmeler var. Müzakereleri yoğunlaştırmaya hazırlanıyoruz
- Rusya: Türkiye'de yarın Ukrayna ile ilgili yapılacak görüşmenin sonucunu bekleyeceğiz
