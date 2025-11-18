Dolar
Gündem

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'yi ziyaret edecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceğini duyurdu.

Özcan Yıldırım  | 18.11.2025 - Güncelleme : 18.11.2025
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'yi ziyaret edecek

Ankara

Duran, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi:

"Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Ankara'da gerçekleştirilecek görüşmelerde, stratejik ortağımız Ukrayna ile ikili gündemimizdeki konuların yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşına dair güncel gelişmeler ile İstanbul Süreci başta olmak üzere ateşkesin tesisi ve kalıcı çözüme yönelik çabaların ele alınması öngörülmektedir."

