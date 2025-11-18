8. TravelExpo Ankara fuarı 20 Kasım'da başlıyor
Turizm sektörünün önemli buluşmalarından biri olan 8. TravelExpo Ankara Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, 20-22 Kasım tarihlerinde ATO Congresium'da gerçekleştirilecek.
Ankara
Atis Fuarcılıktan yapılan açıklamaya göre, fuarda destinasyon, kültür ve kongre turizmi öne çıkacak, tatil ve seyahatle ilgili seçeneklerle erken rezervasyon imkanları ziyaretçilere sunulacak.
Kayseri, Çorum, Muğla, Eskişehir, Ankara ve Trabzon'un da aralarında bulunduğu 15'i aşkın destinasyon ile Azerbaycan, Mısır, Moğolistan, Rusya, İran, Meksika ve Hindistan'ın da yer aldığı 10'dan fazla ülke fuara katılacak.
Yaklaşık 100 otel ve acente, turizm teknolojisi firmaları, sektör dernekleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı, ATO, TGA ve TCDD Taşımacılık da katılımcılar arasında yer alacak.
Etkinlikte destinasyon tanıtımları, turizmde dijitalleşme, kongre turizmi ve arkeolojik kazılar gibi başlıklarda konferans ve paneller düzenlenecek. Ayrıca Frig temalı defile, Ahilik kültürü tanıtımı, seğmen gösterisi ve çeşitli dinletiler yapılacak.
8. TravelExpo Ankara Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, 20-22 Kasım tarihlerinde ATO Congresium'da 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.