Dolar
42.34
Euro
49.06
Altın
4,062.84
ETH/USDT
3,151.70
BTC/USDT
93,402.00
BIST 100
10,728.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bursa semalarında mercek bulutu görüldü

Bursa semalarında Uludağ'ın üzerinde mercek bulutu oluştu.

Sinan Balcıkoca  | 18.11.2025 - Güncelleme : 18.11.2025
Bursa semalarında mercek bulutu görüldü Fotoğraf: Cem Şan/AA

Bursa

Akşam üzeri ortaya çıkan ve kentin birçok noktasından görülebilen mercek bulutu yaklaşık yarım saat sonra kayboldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Birçok vatandaş da mercek bulutunu cep telefonlarıyla görüntüledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden alınan bilgiye göre, mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının sonucunda oluşuyor. Engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın gerçekleştiğini gösteriyor. ​​​​​​​Orografik (yeryüzü yükseltileri) bir olayın sonucu olan bu bulutun, fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görülme ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başkentte ANKARAY'da meydana gelen arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşandı
Fatih'te ölen Böcek ailesinin taksiyle hastaneye gittiği anların görüntüleri ortaya çıktı
8. TravelExpo Ankara fuarı 20 Kasım'da başlıyor
Bursa semalarında mercek bulutu görüldü
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'yi ziyaret edecek

Benzer haberler

Bursa semalarında mercek bulutu görüldü

Bursa semalarında mercek bulutu görüldü

Görme engelli üniversiteliler ders notlarına "sesli" ulaşabilecek

Bursa kestane şekerinin AB'den coğrafi işaret tescili alması sevinçle karşılandı

BUDO'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

BUDO'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
Bursa'da yıllar önce yanan ormanlık alanlar yeniden yeşeriyor

Bursa'da yıllar önce yanan ormanlık alanlar yeniden yeşeriyor
Hayatının yarısından fazlasını karartan uyuşturucudan kurtulup yaşamına yeni sayfa açtı

Hayatının yarısından fazlasını karartan uyuşturucudan kurtulup yaşamına yeni sayfa açtı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet