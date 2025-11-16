Dolar
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde vefat eden Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı için düzenlenecek tören öncesi açıklamalarda bulunuyor
logo
Gündem

İletişim Başkanı Duran, Sezai Karakoç'u vefat yıl dönümünde andı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Sezai Karakoç'u vefat yıl dönümünde andı.

Özcan Yıldırım  | 16.11.2025 - Güncelleme : 16.11.2025
İletişim Başkanı Duran, Sezai Karakoç'u vefat yıl dönümünde andı

Ankara

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Büyük mütefekkir, şair, dava ve gönül insanı üstat Sezai Karakoç'u vefatının 4. yıl dönümünde rahmetle ve hasretle yad ediyorum. Eserleriyle gönüllere kök salan 'Diriliş Şairi' Karakoç, medeniyetimizin derin hafızasını çağın karmaşasına rağmen diri tutmayı başardı. Miras bıraktığı düşünce, yalnızca bir edebiyat birikimi değil, aynı zamanda dirilişin çağrısıdır. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."


