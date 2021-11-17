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Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç için Şehzadebaşı Camii’nde cenaze töreni düzenleniyor.
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Dünya Müslüman Alimler Birliğinden Sezai Karakoç için taziye mesajı

Dünya Müslüman Alimler Birliği, dün 88 yaşında vefat eden şair, yazar ve mütefekkir Sezai Karakoç için taziye mesajı yayımladı.

Muhammed Semiz   | 17.11.2021
Dünya Müslüman Alimler Birliğinden Sezai Karakoç için taziye mesajı

Ankara

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, Karakoç'un Türkiye Cumhuriyeti döneminde İslam düşüncesinin en önemli isimlerinden biri olduğu vurgulandı.

Karakoç'un İslam birliğini arzuladığı ve konuşmaları ile eserlerinde sürekli bunu hatırlattığı kaydedilen açıklamada, "Edebiyat onun elinde İslam'a, hayra ve ahlakın güzelliklerine davet için bir araçtı." ifadeleri kullanıldı.

İslam toplumunun bir yazar, bir şair ve bir mütefekkirini kaybettiği belirtilen açıklamada, Karakoç'a Allah'tan rahmet, yakınları ve sevenlerine de başsağlığı dilendi.

Açıklamada ayrıca Sezai Karakoç'un hayatı, eğitimi, eserleri ve edebiyat alanında aldığı ödüllerle ilgili bilgi verildi.

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