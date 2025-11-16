Dolar
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde vefat eden Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı için düzenlenecek tören öncesi açıklamalarda bulunuyor
logo
Gündem

Fatih'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle ölen anne ve 2 çocuğunun kaldığı otel mühürlendi

Fatih'te, gıda zehirlenmesi şüphesiyle ölen anne ve 2 çocuğunun kaldığı otel, belediye ekiplerince mühürlendi.

İrem Demir, Veysel Ensar Gökcegözog  | 16.11.2025 - Güncelleme : 16.11.2025
Fatih'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle ölen anne ve 2 çocuğunun kaldığı otel mühürlendi

İstanbul

Beşiktaş'taki restoranda yemek yedikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle Fatih'te konakladıkları otelden hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan Kadir Muhammet (6) ve Masal Böcek (3) ile anne Çiğdem Böcek'in yaşamını yitirmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Soruşturma kapsamında polis ekiplerince dün inceleme yapılan otel, bu sabah Fatih Belediyesi ekiplerince mühürlendi.

Ne olmuştu?

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan anne 14 Kasım'da hayatını kaybederken, babanın tedavisi sürüyor.

Böcek ailesinin kaldığı otelde konaklayan 2 turist de dün bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alınmıştı. Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi için de kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı yatış verilmişti.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, dün polis ekipleri otelde yaptığı inceleme yapmıştı. İncelemenin ardından otel boşaltılmış, müşteriler farklı otellere yönlendirilmişti.

İlgili konular
