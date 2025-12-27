Fatih'te İETT otobüsünün çarptığı yaya yaralandı
Fatih'te yolun karşısına geçmeye çalışırken İETT otobüsünün çarptığı kişi ağır yaralandı.
Istanbul
Fevzipaşa Caddesi'nde 25 Aralık'ta yolun karşısına geçmek isteyen bir kişiye 34 TP 9771 plakalı İETT otobüsü çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yere savrulan söz konusu yayaya ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan yayayı ambulansla hastaneye kaldırdı.
Kaza sonrası yayanın yerde yatması ve çevredeki vatandaşların müdahalesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı