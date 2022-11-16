Sezai Karakoç sempozyumu 18-19 Kasım'da gerçekleşecek
Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç, vefatının birinci yılında Zeytinburnu Kültür Sanat'ta iki gün sürecek sempozyumla anılacak.
İstanbul
İSTANBUL (AA) - Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç, vefatının birinci yılında Zeytinburnu Kültür Sanat'ta iki gün sürecek sempozyumla anılacak.
Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, akademisyen, yazar ve şairler konuşmacı olarak yer alacak.
Karakoç'un şairliği, şiirleri ve düşünce dünyasının çeşitli yönleriyle ele alınacağı sempozyumun 18 Kasım'da yapılacak ilk oturumunda Prof. Dr. Feridun Yılmaz, Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı, Doç. Dr. Mehmet Bedri Mermutlu ve Dr. Alim Kahraman konuşmacı olarak yer alacak.
"Mütefekkir Şairin Dünyası" başlığıyla gerçekleşecek oturumun başkanlığını ise Prof. Dr. Turan Karataş üstlenecek.
Sempozyumun ikinci gününde 4 oturum gerçekleşecek
Prof. Dr. Yakup Çelik'in oturum başkanlığını yapacağı "Sezai Karakoç Şiiri Ne Söyler?" başlıklı ikinci oturumda Prof. Dr. Alaattin Karaca, Hayriye Ünal, Ali Emre ve Ömer Erdem konuşmacı olacak.
Oturum başkanlığını Prof. Dr. Ömer Türker'in üstleneceği "Dirilişin Çevresinde" programında, Prof. Dr. Ekrem Demirli, Prof. Dr. Münire Kevser Baş, Doç. Dr. Ahmet Murat Özel ve Gülizar Mammadova konuşma yapacak.
Prof. Dr. Abdullah Uçman'ın başkanlığında yapılacak "Batı ile Doğu Arasında Bir Şair" başlıklı oturuma Dr. Celal Fedai, Habil Sağlam, Prof. Dr. Mehmet Hakkı Suçin ve Prof. Dr. Ertan Ögen konuşmacı sandalyesinde yer alacak.
"Sanat Sağanaklar" konulu oturuma, Beşir Ayvazoğlu başkanlığında Prof. Dr. Turgay Anar, Necip Tosun, Yıldız Ramazanoğlu ve Enver Gülşen katılacak.
Cevat Özkaya'nın başkanlığında Prof. Dr. Alev Erkilet, Asım Öz, Dr. İbrahim Durmaz ve Yusuf Turan Günaydın'ın bir araya geleceği son oturumda ise "Düşünce, Siyaset ve İslamcılık" konusu ele alınacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.