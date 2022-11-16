Dolar
18.61
Euro
19.40
Altın
1,782.32
ETH/USDT
1,233.00
BTC/USDT
16,731.00
BIST 100
4,775.91
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor
logo
Kültür

Mardin'de bazı tarihi mekanlar dron ile görüntülendi

Tescilli yapılarıyla adeta açık hava müzesini andıran, "Mezopotamya'nın incisi" Mardin'deki tarihi Şehidiye Medresesi ve Camii, Ulu Cami, Meryem Ana Kilisesi ile Deyrulzafaran Manastırı dron ile görüntülendi.

Halil İbrahim Sincar   | 16.11.2022
Mardin'de bazı tarihi mekanlar dron ile görüntülendi Fotoğraf: Mustafa Seven - AA

Mardin

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan, dar sokakları, taşın oya gibi işlendiği evleri ve tarihi yapılarıyla öne çıkan Mardin, turizmde en önemli cazibe merkezlerinden biri olma yolunda ilerliyor.

Turistlerin en çok ziyaret ettiği mekanların başında ise cami, medrese, kilise ve manastırlar yer alıyor.

Mardin Kalesi eteğindeki "Eski Mardin" diye tabir edilen sit alanındaki, 13'üncü yüzyılın başında Artuklu Sultanı Melik Nasreddin Artuk Aslan tarafından yaptırıldığı değerlendirilen ve yıkılmış olan minaresi 1916-1917 yıllarında Ermeni mimar Serkis Lole tarafından eklektik üslupla, iskelesiz inşa edilen tarihi Şehidiye Medresesi ve Camii'nin görüntüsü gün doğumunda dron ile kaydedildi.

Kent silueti ve tarihi evlerin de görüldüğü kayıtlarda, Artuklu dönemi mimari örneklerinden, dilimli kubbesi ve minaresiyle şehrin sembolü Ulu Cami dikkati çekiyor. Yapım tarihi 1176 olarak bilinen cami, 12'nci yüzyıl Artuklu dönemi mimarisinin temel özelliklerini yansıtıyor.

Görüntülerde, Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 30 Nisan 2021'de eklenen Meryem Ana Kilisesi ile Deyrulzafaran Manastırı da yer alıyor.

Merkez Artuklu ilçesinde, kent merkezine 4 kilometre uzaklıktaki, 5. yüzyıldan başlayarak farklı zamanlarda yapılan eklentilerle bugünkü haline 18. yüzyılda kavuşan Deyrulzafaran Manastırı, kubbeleri, kemerli sütunları, ahşap el işlemeleri, iç ve dış mekanlardaki taş nakışları ile turistlerin en çok ziyaret ettiği mekanlar arasında bulunuyor.

Görüntülerde, "gündüz seyranlık, gece gerdanlık" olarak nitelendirilen kentte ışıklandırılan, Hamdaniler tarafından 10'uncu yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Artuklu döneminin en büyük eserlerinden Mardin Kalesi ile diğer tarihi yapılar da görülüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 Zirvesi'ndeki basın toplantısına gazetecilerden yoğun katılım
İstanbul merkezli siber dolandırıcılık operasyonunda 39 kişi tutuklandı
Kamuda istihdamda tarih sınırlamasının kaldırılması maden kazalarında yaşamını yitirenlerin yakınlarını sevindirdi
Adıyaman'da sahipsiz hayvanlara kuduz aşısı yapılıyor
TBMM Başkanvekili Adan: Türk milleti büyüktür, devletimiz büyüktür. Bu tip terör eylemlerine asla boyun eğmeyecektir

Benzer haberler

Mardin'de bazı tarihi mekanlar dron ile görüntülendi

Mardin'de bazı tarihi mekanlar dron ile görüntülendi

Malatya'da sonbahar renklerinin hakim olduğu kayısı ağaçları dron ile görüntülendi

İrem Bağları'nda sonbahar renkleri dron ile görüntülendi

Kahramanmaraş'ın "gizemli gölü"ne sonbahar renkleri hakim oldu

Kahramanmaraş'ın "gizemli gölü"ne sonbahar renkleri hakim oldu
Gümüşhane'deki 'Örümcek Ormanları'ndan sonbahar manzaraları

Gümüşhane'deki 'Örümcek Ormanları'ndan sonbahar manzaraları

Şehit Kaymakam Safitürk, görev yaptığı Mardin'in Derik ilçesinde anıldı

Şehit Kaymakam Safitürk, görev yaptığı Mardin'in Derik ilçesinde anıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet