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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için anma mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Kasım 2021'de vefat eden şair, yazar ve fikir insanı Sezai Karakoç'u andı.

Ahmet Sertan Usul   | 16.11.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için anma mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, "Diriliş şairimiz Sezai Karakoç beyefendiyi ahirete irtihalinin yıl dönümünde saygı ve rahmetle yad ediyorum." paylaşımı yaptı.

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