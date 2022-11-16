Dolar
18.61
Euro
19.41
Altın
1,782.55
ETH/USDT
1,233.30
BTC/USDT
16,735.00
BIST 100
4,773.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor
logo
Gündem

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından istihdam, eğitim ve sosyal politika projeleri fuarı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye'de gerçekleştirilen istihdam, eğitim ve sosyal politika alanlarındaki projelerin yürütücüleri ile ilgililerini fuar çatısı altında buluşturacak.

Orhan Onur Gemici   | 16.11.2022
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından istihdam, eğitim ve sosyal politika projeleri fuarı

Ankara

Bakanlığa bağlı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda "İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı (İESP SOP) Projeler Fuarı" düzenlenecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in katılımıyla yarın ATO Congresium'da yapılacak fuarın sloganı, "Bir Arada Projelerimizle Hayata Değer Katıyoruz" olarak belirlendi.

Fuarla, istihdam, eğitim ve sosyal politika alanlarında proje üreten sektör paydaşları arasındaki iş birliklerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Birçok projenin serüvenine tanıklık edilebilecek

Ülkenin dört bir yanından davet edilen 81 hibe projesi standının kurulacağı fuarda, proje yürütücüleri başarılı uygulamalarını hem ilgilileriyle hem de birbirleriyle paylaşma fırsatı bulacak.

Türkiye'de ilk defa hayata geçirilen uygulamaların da sergileneceği fuarı ziyaret edenler, İstanbul'daki gökevinden Sivas'ta iş sağlığı ve güvenliği (İSG) eğitimlerinde kullanılan sanal gerçeklik uygulamasına, Gaziantep mutfak sanatları standından Eskişehir'de tasarlanan animasyon filmlerine kadar birçok projenin serüvenine tanıklık edebilecek.

Açılış programının ardından vatandaşlar fuarı ziyaret edebilecek.

250'den fazla proje için 323,6 milyon avro ayrıldı

Avrupa Birliğinin (AB) "Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı"nın ikinci fazında yer alan 250'den fazla proje, 323,6 milyon avro fon ayrılan "İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı" (İESP SOP) aracılığıyla hayata geçiriliyor.

Projelerle, 250 binin üzerinde kişiye sağlanan çeşitli hizmet ve eğitimlerle istihdama katkı sağlanıyor, 20 binin üzerinde kadına istihdamı artırmak amacıyla mali destek veriliyor.

Binlerce çocuğa ve gence eğitim desteği sağlanan projelerle, çok sayıda kişiye de mesleki yeterlilik sertifikası kazandırılıyor.

Farkındalık artırma çalışmaları kapsamında 400 bin kişiye ulaşılan projeler sayesinde, yereldeki aktörlerin kurumsal kapasiteleri güçlendirilirken 250'nin üzerinde bilimsel ve teknik araştırma destekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 Zirvesi'ndeki basın toplantısına gazetecilerden yoğun katılım
İstanbul merkezli siber dolandırıcılık operasyonunda 39 kişi tutuklandı
Kamuda istihdamda tarih sınırlamasının kaldırılması maden kazalarında yaşamını yitirenlerin yakınlarını sevindirdi
Adıyaman'da sahipsiz hayvanlara kuduz aşısı yapılıyor
TBMM Başkanvekili Adan: Türk milleti büyüktür, devletimiz büyüktür. Bu tip terör eylemlerine asla boyun eğmeyecektir

Benzer haberler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından istihdam, eğitim ve sosyal politika projeleri fuarı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından istihdam, eğitim ve sosyal politika projeleri fuarı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından EYT açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı asgari ücret için araştırma başlattı

Bakan Bilgin: Sözleşmeli memurların kadroya geçirilmesiyle ilgili görüşmelerimiz devam ediyor

Bakan Bilgin: Sözleşmeli memurların kadroya geçirilmesiyle ilgili görüşmelerimiz devam ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet