Galatasaray'da başkan Dursun Özbek güven tazeledi

Sarı-kırmızılı kulübün 105. dönem yönetiminin belirlendiği olağan seçimli genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirildi. Çoğunluk aranmaksızın düzenlenen genel kurulda oy verme işlemi saat 10.00'da başlayıp 15.00'te sona erdi. Oy verme hakkına sahip yaklaşık 10 bin üyeden 2 bin 80'i sandık başına gitti. Üyeler, lisenin sınıflarında kurulan 12 sandıkta oy kullandı.

Seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Dursun Özbek, kullanılan 2 bin 80 oyun bin 780'ini alarak 2 yıllığına yeniden başkanlık koltuğuna oturdu.

Sandıklara göre oylar

Kullanılan 2 bin 80 oyun 300'ü geçersiz sayıldı. Geçersiz oylardan 153'ü beyaz liste, 147'si ise kırmızı listeden çıktı.

Oylardan bin 773'ü Dursun Özbek'in kırmızı listesine, 7'si ise beyaz liste şeklinde oluştu.

Lisede kurulan 12 sandığın sonucu şöyle:

Sandık Kırmızı liste Beyaz liste Geçersiz Toplam 1 155 - 17 172 2 166 - 30 196 3 151 1 25 177 4 156 1 16 173 5 148 2 15 165 6 141 - 27 168 7 91 - 17 108 8 120 1 37 158 9 139 - 23 162 10 153 - 38 191 11 169 1 35 205 12 184 1 20 205 Toplam 1773 7 300 2080

Özbek'in yeni dönem listesi

Özbek'in yeni dönemdeki yönetim, denetim, sicil ve disiplin kurulu asıl ve yedek listeleri şöyle:

Yönetim asıl: Dursun Özbek, Metin Öztürk, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mecit Mert Çetinkaya, Mehmet Saruhan Cibara, Abdullah Kavukcu, Mehmet Burak Kutluğ, Fatih Demircan, Özen Kuzu

Yönetim yedek: Bora İsmail Bahçetepe, Ozan Bingöl Yurtsever, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ömer Sarıgül

Denetim asıl: Sinan Şahin, Gül Rengin Günay, Hasan Can Külahçıoğlu

Denetim yedek: Halil Cem Burnaz, Nazımcan Aygın, Çağatay Aras Uçkun

Sicil asıl: Mehmet Çağatay Altınlı, Nedime Canipek Konuksever, Okan Güngör, Utku Çağatay Aksoy, Berat Uygur, Mehmet Selim Yavuz, Burçin Aslan

Sicil yedek: Özgür Kızılelma, Yakup Peker, Sadettin Can Bilginer

Disiplin asıl: Hakkı Akil, Mithat Can Baydarol, Muharrem Remzi Tan, Mustafa İbrahim Ziyal, Aydın Önder, Ahmet Murat Canaydın, Ali Baran Öztürk

Disiplin yedek: Hasan Mehmet Tirali, Nuri Bora Ebussuutoğlu, Sencer Seren, Mustafa Kaya Özgül, Günran Çalın

Özbek, en uzun süre görev yapan ikinci başkan olacak

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yeni dönemdeki görev süresini tamamlaması halinde kulüp tarihinde en uzun süre başkanlık yapan ikinci isim olacak.

Sarı-kırmızılı kulüpte başkan olarak dördüncü dönemine girecek Özbek, yeni dönemde 2 yıllık görev süresini doldurması halinde kulübün kurucusu Ali Sami Yen'in ardından en uzun süre başkanlık yapan ikinci isim ünvanını alacak. Bugüne kadar yaklaşık 6 yıl 7 ay başkanlık koltuğunda oturan Özbek, Suphi Batur (8 yıl 2 ay), Selahattin Beyazıt (7 yıl 8 ay) ve Ali Uras'ı (7 yıl 1 ay) geçerek ikinci sıraya yükselecek.

Kulübün 121 yıllık tarihinde 38 farklı kişi başkanlık yaparken kurucusu ve ilk başkanı Ali Sami Yen, yaklaşık 14 yıllık görev süresiyle bu alanda zirvede yer alıyor.

Galatasaray'ın başkanları

Sarı-kırmızılı kulübün 121 yıllık tarihindeki 104 yönetim döneminde 38 başkan görev yaptı.

Kulüp tarihindeki yönetim dönemlerine göre başkanlar şöyle:

Dönem Başkan 1905-18, 1925 Ali Sami Yen 1919-22, 1934 Refik Cevdet Kalpakçıoğlu 1922-24, 1950-52 Yusuf Ziya Öniş 1925 Ali Haydar Şekip 1926 Ahmet Robenson 1927 Adnan İbrahim Pirioğlu 1928-29 Necmettin Sadak 1929-30 Abidin Daver 1930-31, 1933 Ahmet Kara 1931-32 Tahir Kevkep 1932-33, 1933-34 Ali Haydar Barşal 1933 Fethi İsfendiyaroğlu 1934-36 Ethem Menemencioğlu 1936-37 Saim Gogen 1937-39, 1944 Sedat Ziya Kantoğlu 1939 Nizan Nuri 1939 Adnan Akıska 1940-42 Tevfik Ali Çınar 1942-43 Osman Dardağan 1944-46 Muslihittin Peykoğlu 1946-50, 1965-68 Suphi Batur 1953, 1962-64 Ulvi Yenal 1954-56, 1960-62 Refik Selimoğlu 1957-59 Sadık Giz 1969-73, 1975-79 Selahattin Beyazıt 1973-75 Prof. Dr. Mustafa Pekin 1979-84, 1984-86 Prof. Dr. Ali Uras 1986-88, 1988-90 Dr. Ali Tanrıyar 1990-92, 1992-96 Alp Yalman 1996-2001 Faruk Süren 2001-02 Mehmet Cansun 2002-08 Özhan Canaydın 2008-11 Adnan Polat 2011-14 Ünal Aysal 2014-15 Prof. Dr. Duygun Yarsuvat 2018-21 Mustafa Cengiz 2021-22 Burak Elmas 2015-18, 2022-24, 2024-26, 2026-? Dursun Özbek

Bakan Bak, Dursun Özbek'i tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dursun Özbek için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında, "Galatasaray Spor Kulübünün yapılan seçimli olağan genel kurulunda başkanlığa yeniden seçilen Dursun Özbek'i tebrik ediyorum. Dursun Özbek'e ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek: “Galatasaray için yepyeni ve başarılarla dolu bir hikaye yazma fırsatımız var.”

Galatasaray Kulübünde yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek, bundan sonra daha büyük başarılar için çok fazla çalışacaklarını söyledi.

Galatasaray Lisesi'nde yapılan seçimli olağan genel kurulda yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek, oy verme işleminin sona ermesinin ardından teşekkür konuşması yaptı.

Galatasaray'ın demokrasi şöleninde bir araya geldiklerini aktaran Özbek, "Bugün burada olup Galatasaray'ımızın yanında olan üyelere teşekkür ediyorum. Tüm ekip arkadaşlarıma, yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu süreçte hep yanımda olan sevgili eşime, kardeşime ve aileme büyük bir teşekkür ediyorum. Divan heyetine ve divan başkanına gösterdikleri çaba ve çalışma için teşekkür ediyorum. Tek adaylı bir seçim süreci yaşadık. Bu durumun bana ve arkadaşlarıma daha fazla sorumluluk yüklediğine inanıyorum. Verdiğiniz mesajı aldık. Devam edeceğiz. Şimdi daha iyisini yapacağız. Galatasaray için yepyeni ve başarılarla dolu bir hikaye yazma fırsatımız var. Bunu başarmak için arkadaşlarımla tarihi bir sorumluluğumuz var. Şimdi çalışma zamanı. Galatasaray için kurduğumuz tüm hayalleri gerçek yapacağız. Birlikte başaracağız sevgili dostlar." ifadelerini kullandı.

Özbek, konuşmasının ardından sahneye çağırdığı yeni yönetim kurulu üyeleriyle basın mensuplarına poz verdi.

