Galatasaray'da başkan Dursun Özbek güven tazeledi

Galatasaray Kulübünde mevcut başkan Dursun Özbek, yeniden seçildi.
Emrah Oktay, Can Öcal
23 Mayıs 2026•Güncelleme: 23 Mayıs 2026
İstanbul
Sarı-kırmızılı kulübün 105. dönem yönetiminin belirlendiği olağan seçimli genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirildi. Çoğunluk aranmaksızın düzenlenen genel kurulda oy verme işlemi saat 10.00'da başlayıp 15.00'te sona erdi. Oy verme hakkına sahip yaklaşık 10 bin üyeden 2 bin 80'i sandık başına gitti. Üyeler, lisenin sınıflarında kurulan 12 sandıkta oy kullandı.
Seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Dursun Özbek, kullanılan 2 bin 80 oyun bin 780'ini alarak 2 yıllığına yeniden başkanlık koltuğuna oturdu.
Sandıklara göre oylar
Kullanılan 2 bin 80 oyun 300'ü geçersiz sayıldı. Geçersiz oylardan 153'ü beyaz liste, 147'si ise kırmızı listeden çıktı.
Oylardan bin 773'ü Dursun Özbek'in kırmızı listesine, 7'si ise beyaz liste şeklinde oluştu.
Lisede kurulan 12 sandığın sonucu şöyle:
Sandık
Kırmızı liste
Beyaz liste
Geçersiz
Toplam
1
155
-
17
172
2
166
-
30
196
3
151
1
25
177
4
156
1
16
173
5
148
2
15
165
6
141
-
27
168
7
91
-
17
108
8
120
1
37
158
9
139
-
23
162
10
153
-
38
191
11
169
1
35
205
12
184
1
20
205
Toplam
1773
7
300
2080
Özbek'in yeni dönem listesi
Özbek'in yeni dönemdeki yönetim, denetim, sicil ve disiplin kurulu asıl ve yedek listeleri şöyle:
Yönetim asıl: Dursun Özbek, Metin Öztürk, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mecit Mert Çetinkaya, Mehmet Saruhan Cibara, Abdullah Kavukcu, Mehmet Burak Kutluğ, Fatih Demircan, Özen Kuzu
Yönetim yedek: Bora İsmail Bahçetepe, Ozan Bingöl Yurtsever, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ömer Sarıgül
Denetim asıl: Sinan Şahin, Gül Rengin Günay, Hasan Can Külahçıoğlu
Denetim yedek: Halil Cem Burnaz, Nazımcan Aygın, Çağatay Aras Uçkun
Sicil asıl: Mehmet Çağatay Altınlı, Nedime Canipek Konuksever, Okan Güngör, Utku Çağatay Aksoy, Berat Uygur, Mehmet Selim Yavuz, Burçin Aslan
Sicil yedek: Özgür Kızılelma, Yakup Peker, Sadettin Can Bilginer
Disiplin asıl: Hakkı Akil, Mithat Can Baydarol, Muharrem Remzi Tan, Mustafa İbrahim Ziyal, Aydın Önder, Ahmet Murat Canaydın, Ali Baran Öztürk
Disiplin yedek: Hasan Mehmet Tirali, Nuri Bora Ebussuutoğlu, Sencer Seren, Mustafa Kaya Özgül, Günran Çalın
Özbek, en uzun süre görev yapan ikinci başkan olacak
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yeni dönemdeki görev süresini tamamlaması halinde kulüp tarihinde en uzun süre başkanlık yapan ikinci isim olacak.
Sarı-kırmızılı kulüpte başkan olarak dördüncü dönemine girecek Özbek, yeni dönemde 2 yıllık görev süresini doldurması halinde kulübün kurucusu Ali Sami Yen'in ardından en uzun süre başkanlık yapan ikinci isim ünvanını alacak. Bugüne kadar yaklaşık 6 yıl 7 ay başkanlık koltuğunda oturan Özbek, Suphi Batur (8 yıl 2 ay), Selahattin Beyazıt (7 yıl 8 ay) ve Ali Uras'ı (7 yıl 1 ay) geçerek ikinci sıraya yükselecek.
Kulübün 121 yıllık tarihinde 38 farklı kişi başkanlık yaparken kurucusu ve ilk başkanı Ali Sami Yen, yaklaşık 14 yıllık görev süresiyle bu alanda zirvede yer alıyor.
Galatasaray'ın başkanları
Sarı-kırmızılı kulübün 121 yıllık tarihindeki 104 yönetim döneminde 38 başkan görev yaptı.
Kulüp tarihindeki yönetim dönemlerine göre başkanlar şöyle:
Dönem
Başkan
1905-18, 1925
Ali Sami Yen
1919-22, 1934
Refik Cevdet Kalpakçıoğlu
1922-24, 1950-52
Yusuf Ziya Öniş
1925
Ali Haydar Şekip
1926
Ahmet Robenson
1927
Adnan İbrahim Pirioğlu
1928-29
Necmettin Sadak
1929-30
Abidin Daver
1930-31, 1933
Ahmet Kara
1931-32
Tahir Kevkep
1932-33, 1933-34
Ali Haydar Barşal
1933
Fethi İsfendiyaroğlu
1934-36
Ethem Menemencioğlu
1936-37
Saim Gogen
1937-39, 1944
Sedat Ziya Kantoğlu
1939
Nizan Nuri
1939
Adnan Akıska
1940-42
Tevfik Ali Çınar
1942-43
Osman Dardağan
1944-46
Muslihittin Peykoğlu
1946-50, 1965-68
Suphi Batur
1953, 1962-64
Ulvi Yenal
1954-56, 1960-62
Refik Selimoğlu
1957-59
Sadık Giz
1969-73, 1975-79
Selahattin Beyazıt
1973-75
Prof. Dr. Mustafa Pekin
1979-84, 1984-86
Prof. Dr. Ali Uras
1986-88, 1988-90
Dr. Ali Tanrıyar
1990-92, 1992-96
Alp Yalman
1996-2001
Faruk Süren
2001-02
Mehmet Cansun
2002-08
Özhan Canaydın
2008-11
Adnan Polat
2011-14
Ünal Aysal
2014-15
Prof. Dr. Duygun Yarsuvat
2018-21
Mustafa Cengiz
2021-22
Burak Elmas
2015-18, 2022-24, 2024-26, 2026-?
Dursun Özbek
Bakan Bak, Dursun Özbek'i tebrik etti
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dursun Özbek için tebrik mesajı yayımladı.
Bakan Bak, tebrik mesajında, "Galatasaray Spor Kulübünün yapılan seçimli olağan genel kurulunda başkanlığa yeniden seçilen Dursun Özbek'i tebrik ediyorum. Dursun Özbek'e ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Dursun Özbek: “Galatasaray için yepyeni ve başarılarla dolu bir hikaye yazma fırsatımız var.”
Galatasaray Kulübünde yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek, bundan sonra daha büyük başarılar için çok fazla çalışacaklarını söyledi.
Galatasaray Lisesi'nde yapılan seçimli olağan genel kurulda yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek, oy verme işleminin sona ermesinin ardından teşekkür konuşması yaptı.
Galatasaray'ın demokrasi şöleninde bir araya geldiklerini aktaran Özbek, "Bugün burada olup Galatasaray'ımızın yanında olan üyelere teşekkür ediyorum. Tüm ekip arkadaşlarıma, yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu süreçte hep yanımda olan sevgili eşime, kardeşime ve aileme büyük bir teşekkür ediyorum. Divan heyetine ve divan başkanına gösterdikleri çaba ve çalışma için teşekkür ediyorum. Tek adaylı bir seçim süreci yaşadık. Bu durumun bana ve arkadaşlarıma daha fazla sorumluluk yüklediğine inanıyorum. Verdiğiniz mesajı aldık. Devam edeceğiz. Şimdi daha iyisini yapacağız. Galatasaray için yepyeni ve başarılarla dolu bir hikaye yazma fırsatımız var. Bunu başarmak için arkadaşlarımla tarihi bir sorumluluğumuz var. Şimdi çalışma zamanı. Galatasaray için kurduğumuz tüm hayalleri gerçek yapacağız. Birlikte başaracağız sevgili dostlar." ifadelerini kullandı.
Özbek, konuşmasının ardından sahneye çağırdığı yeni yönetim kurulu üyeleriyle basın mensuplarına poz verdi.