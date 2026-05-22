Galatasaray'ın "kart" raporu Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın en "hırçın" futbolcusu Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez oldu.

Sarı-kırmızılı takımda bu sezon ligde forma giyen 33 futbolcunun 21'i, toplamda 5 kırmızı ve 64 sarı kart gördü.

Galatasaray'ın tecrübeli savunma oyuncusu Sanchez, 30 lig maçında 6 sarı ve 1 kırmızı kart görerek takımının en "hırçın" oyuncusu oldu. Sanchez, ligin 8. haftasında 1-1 biten Beşiktaş derbisinin 36. dakikasında direkt kırmızı kartla cezalandırılarak takımını 10 kişi bıraktı. Sarı-kırmızılıların tecrübeli savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı ise 28. haftada Trabzonspor'a 2-1 kaybedilen maçın sonunda tartışmadan dolayı hakem tarafından ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Galatasaray'da diğer kırmızı kartları 32. haftadaki Samsunspor maçında Günay Güvenç, 13. haftadaki Natura Dünyası Gençlerbirliği müsabakasında Roland Sallai ve 25. haftadaki Beşiktaş derbisinde Leroy Sane gördü.

En fazla sarı kart gören oyuncu Osimhen

Galatasaray'da bu sezon ligde en fazla sarı kart gören oyuncu Nijeryalı yıldız Victor Osimhen oldu.

Sezon başından beri ligde 22 maça çıkan Osimhen, bu müsabakalarda 8 kez sarı kartla cezalandırıldı.

Osimhen'i bu alanda 7 sarı kartla Barış Alper Yılmaz ve 6'şar sarı kartla Davinson Sanchez ile Mario Lemina takip etti.

Kart tablosu

Galatasaray'da bu sezon Süper Lig maçlarında futbolcuların gördüğü kart sayıları şöyle: