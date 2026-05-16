"Geleceğin Galatasaray'ı" sloganıyla çalışmaları yürüten Özbek, Galatasaray Adası'nda düzenlenen etkinlikte, 23 Mayıs Cumartesi günü yapılacak olağan seçimli genel kuruldaki aday yönetim, denetim, disiplin ve sicil kurullarını tanıttı.

2022-2026 arasındaki 4 yıllık dönemlerindeki icraatlarını anlatan Özbek, Aslantepe Vadisi, Florya, Kemerburgaz, Galatasaray Adası, Riva, Mecidiyeköy'de yürütülen tesisleşme ve gayrimenkul projeleri hakkında bilgi verdi.

Projeleri yürütürken sportif anlamda büyük başarılar da yaşadıklarını aktaran Özbek, "Erkek futbol takımımız, rekorlarla dolu 3 şampiyonluğun ardından üst üste 4, toplamda da 26. şampiyonluğu kazandı. Şampiyonluğumuzu tadını çıkara çıkara, her dakikasını mükemmel geçirerek tüm taraftarlarımızla birlikte yaşayalım. Şimdi daha büyük hedefler için planlar yapmaya başlamamızın zamanı." dedi.

Amatör branşlarda da önemli işler yaptıklarını dile getiren Özbek, "Göreve geldiğimizde amatör şubelerimizde her sene üstüne koyarak devam eden bir başarı hikayesi yazma hedefimiz vardı. Dört senede bu anlamda çok başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Rekabetçi kimliğimizden vazgeçmeden Türk sporuna pırıl pırıl gençler yetiştirmeye devam ettik. Yüzlerce kupa ve madalya kazandık. Uluslararası arenada ülkemizi gururla temsil ettik. Önümüzdeki dönemde Aslantepe Vadisi ile bu branşları başka bir seviyeye çekeceğimize yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Artık küresel ölçekte rekabet eden bir organizasyon olmak zorundayız"

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, sadece Türkiye'de yarışan bir kulüp değil küresel ölçekte rekabet eden bir spor organizasyonu haline gelmek zorunda olduklarını belirtti.

Üyelerle yeni dönemdeki vizyonlarını paylaşan Özbek, "Hedefimiz yalnızca Türkiye'de başarılı olmak değil. Galatasaray artık global bir spor markası olmak zorundadır. Önümüzdeki dönemde hedefimiz 150 milyon dijital takipçiye ulaşmak, finansal anlamda dünyanın ilk 15 kulübü arasına girmek, 600 milyon avro yıllık gelir seviyesine çıkmak ve Şampiyonlar Ligi'nde her sezon başarılarıyla konuşulan bir takım olmak. Biz artık sadece Türkiye'de yarışan bir kulüp değil, küresel ölçekte rekabet eden bir organizasyon olmak zorundayız. Bu dönemi yalnızca bir yönetim dönemi olarak değil, Galatasaray'ın küresel dönüşüm dönemi olarak görüyoruz. Çünkü artık dünyadaki büyük spor kulüpleri sadece sahada yarışmıyor. Ekonomide, teknolojide, marka değerinde ve taraftar deneyiminde yarışıyorlar. Biz de Galatasaray'ı bu yeni dünyanın en güçlü aktörlerinden biri yapmak zorundayız." diye konuştu.

Başkan Özbek, yeni dönemde Galatasaray'ı taşıyacak 7 farklı başlıkta planladıkları büyük dönüşüm programı hazırladıklarını aktararak şunları kaydetti:

"Birinci programımız stadyum ve Aslantepe gelirleri ile deneyim ekonomisi. Biz artık stadyumumuzu sadece maç yapılan bir yer olarak görmüyoruz. 365 gün yaşayan bir Galatasaray merkezi oluşturuyoruz. Aslantepe'yi herkesin Galatasaray deneyimini tecrübe edebileceği, İstanbul'un önemli yaşam merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefliyoruz. Çünkü modern spor ekonomisinin geleceği burada. İkinci programımız ticari ve sponsorluk gelirlerinin büyütülmesi. Bugün Galatasaray, Türkiye'nin en güçlü spor markası ama biz bununla yetinmeyeceğiz. Yeni sponsorluk modelleri, uluslararası iş birlikleri, lisanslı ürünlerin çeşitlenmesi ve yeni marka yatırımlarıyla Galatasaray ekonomisini çok daha büyük seviyelere taşıyacağız. GS Store'da kırdığımız rekorlar bunun bir kanıtıdır. Cafe il Gala gibi projeler ise yeni dönemin habercisidir. Üçüncü programımız dijital platformlar ve taraftar ekosistemi. Bugünün dünyasında dijital gücü olmayan hiçbir marka sürdürülebilir büyüme sağlayamaz. Hedefimiz Galatasaray'ın dünyanın en büyük dijital spor topluluklarından biri olmasıdır. GS Plus projeleri, üyelik sistemleri, içerik platformları, veri yönetimi ve taraftar deneyimi yatırımlarıyla taraftarlarımızı Galatasaray'ın ekonomik büyümesinin doğrudan parçası haline getireceğiz. Dördüncü programımız, uluslararası büyüme. Biz artık sadece Türkiye'ye konuşan bir kulüp olamayız. Galatasaray'ın Avrupa'da, Orta Doğu'da, Amerika'da, Asya'da milyonlarca taraftarı var. Şimdi bu gücü organize edeceğiz. Uluslararası mağazacılık, dijital erişim, futbol akademileri, stratejik iş birlikleri ve global marka yatırımlarıyla Galatasaray'ı dünyanın her bölgesinde daha görünür hale getireceğiz. Özellikle Uzak Doğu'daki fırsatları değerlendirmemiz, Galatasaray'ın sahip olduğu marka gücünü global anlamda öne çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum. Beşinci programımız, sportif mükemmellik ve akademi dönüşümü. Başarı tesadüf değildir. Başarı planlamadır, disiplindir. Futbolda son yıllarda kurduğumuz kadro, yaptığımız yatırımlar ve teknik yapılanmamız sayesinde üst üste şampiyonluklar kazandık. Avrupa'da da güçlü bir Galatasaray izletmeye başladık. Ancak bizim hedefimiz sadece Türkiye'de şampiyon olmak değil. Avrupa'da da kalıcı bir başarı istiyoruz. Galatasaray, sporun her alanında zirveyi hedefleyen büyük bir spor kulübüdür. Şimdi altyapıyı güçlendirerek bu başarıyı sürdürülebilir hale getiriyoruz. Altıncı programımız yapay zeka ve teknoloji yatırımları. Futboldan performans analizine, taraftar deneyiminden veri yönetimine kadar her alanda teknolojiyi merkeze alan bir Galatasaray oluşturacağız. Çünkü geleceğin spor dünyasını teknoloji yönetecek. Biz de bu dönüşümün dışında kalan değil, öncüsü olan bir kulüp olmak istiyoruz. Yedinci ve son programımız ise sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk. Galatasaray, sadece kazanan değil, örnek olan bir kulüp olmak zorundadır. Çevre yatırımları, enerji verimliliği, sosyal sorumluluk projelerimiz ve toplumsal katkıyla Galatasaray'ı bu alanda öncü yapacağız. Çünkü Galatasaray yalnızca bugünün değil, geleceğin de kulübüdür."

Özbek, NBA Avrupa konusunda yakında iyi haberler vereceklerini dile getirerek, "Kendimize koyduğumuz hedeflerden birisi de, NBA Avrupa projesinde yerimizi almaktı. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor. Umuyorum çok yakında güzel haberler vereceğiz." dedi.

"Arkadaşlarımla beraber yepyeni bir hikaye yazmak için aday oldum"

Dursun Özbek, Galatasaray'da yepyeni bir hikaye yazmak istediğini söyledi.

Son 4 yılda çok önemli işler başardıklarını belirten Özbek, "Şimdi yepyeni bir hikaye yazmak için çok önemli bir fırsatımız var. Ben ve arkadaşlarım, Galatasaray'ın yeni hikayesini yazmak için tarihi bir sorumluluğumuz var. Arkadaşlarımla beraber yepyeni bir hikaye yazmak için aday oldum. Galatasaray'ın önünde bu yeni hikayeyi yazma fırsatı var. İnşallah sizin de desteğinizle Galatasaray için, Galatasaray'ın geleceği için yepyeni ve hepimizi mutlu edecek bir proje oluşturacağız. Yarın 17 Mayıs. UEFA Kupası zaferinin yıl dönümü. Bize bu mutluluğu tattıran en önemli aktörlerden biri olan yaşayan efsanemiz Fatih Terim'in, 'En büyük şampiyonluk, bir sonraki şampiyonluktur.' sözü var. Şimdi önümüze bakıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Özbek, üyelere, "27. şampiyonluğa hazır mısınız? Avrupa'da yeniden kupa kaldırmaya hazır mısınız? Aslantepe projesiyle Avrupa'nın en önemli spor komplekslerinden birini beraber yapmaya hazır mısınız? Peki Galatasaray'ı dünyanın ilk 15 spor kulübünden biri yapmaya var mısınız? 150 milyon taraftarlı global bir Galatasaray'a hazır mısınız? Galatasaray markasını dünyanın dört bir yanında büyütmeye var mısınız? Türkiye'nin dünya kulübü, dünyanın Türk kulübü olmaya da hazır mısınız?" sorularını yönetti.

Üyeler de Özbek'i coşkulu bir şekilde destekledi. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Siz varsanız bir her şeyi yaparız. Galatasaray'ın yeni bir çağın eşiğinde olduğuna inanıyorum. Gelecek, Galatasaray'ındır." diyerek sözlerini tamamladı.

Aday kurullardaki isimler tanıtıldı

Başkan Dursun Özbek, konuşmasının ardından aday kurullarda yer alan çalışma arkadaşlarını tek tek anons ederek üyelere tanıttı.

Özbek'in divan kuruluna sunduğu yönetim, denetim, sicil ve disiplin kurulu asıl ve yedek listeleri şöyle:

Yönetim asıl: Dursun Özbek, Metin Öztürk, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mecit Mert Çetinkaya, Mehmet Saruhan Cibara, Abdullah Kavukcu, Mehmet Burak Kutluğ, Fatih Demircan, Özen Kuzu.

Yönetim yedek: Bora İsmail Bahçetepe, Ozan Bingöl Yurtsever, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ömer Sarıgül.

Denetim asıl: Sinan Şahin, Gül Rengin Günay, Hasan Can Külahçıoğlu.

Denetim yedek: Halil Cem Burnaz, Nazımcan Aygın, Çağatay Aras Uçkun.

Sicil asıl: Mehmet Çağatay Altınlı, Nedime Canipek Konuksever, Okan Güngör, Utku Çağatay Aksoy, Berat Uygur, Mehmet Selim Yavuz, Burçin Aslan.

Sicil yedek: Özgür Kızılelma, Yakup Peker, Sadettin Can Bilginer.

Disiplin asıl: Hakkı Akil, Mithat Can Baydarol, Muharrem Remzi Tan, Mustafa İbrahim Ziyal, Aydın Önder, Ahmet Murat Canaydın, Ali Baran Öztürk.

Disiplin yedek: Hasan Mehmet Tirali, Nuri Bora Ebussuutoğlu, Sencer Seren, Mustafa Kaya Özgül, Günran Çalın.