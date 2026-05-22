Ticaret Bakanlığından Avrupa'ya yapılan kara yolu taşımalarında ENS yükümlülüğüne ilişkin bilgilendirme

Ticaret Bakanlığı, Türkiye'den Avrupa'ya yapılan kara yolu taşımalarında, taşımaya ilişkin emniyet ve güvenlik verilerini içeren Giriş Özet Beyanı (Entry Summary Declaration-ENS) yükümlülüğüne ilişkin bilgilendirme yaptı.

Ticaret Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda, Türkiye'den kara yolu ile Avrupa'ya giden yük taşımaları bakımından, ENS yükümlülüğünün hangi noktada doğduğu, hangi durumlarda yeniden ortaya çıktığı ve farklı güzergahlara göre nasıl şekillendiğinin önem taşıdığı belirtildi.

AB Ortak Transit Sözleşmesi kapsamında, Türkiye'nin de dahil olduğu taraf ülkelerce kullanılan elektronik transit sisteminin güncel sürümü olan Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi Faz-6'nın (NCTS Faz-6) kullanıma girdiği bildirilen paylaşımda, "NCTS Faz-6'nın uygulamaya alınması ve özellikle Bulgaristan'ın 1 Haziran 2026'dan itibaren ENS sunum şartını getirecek olmasıyla transit işlemleri ve güvenlik verileri arasındaki ilişki yeni yapıya uygun şekilde ele alınmakta, özellikle ilk AB girişi, AB dışına çıkış sonrası yeniden giriş ve buna bağlı ENS yükümlülükleri daha görünür hale gelmektedir." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, Türkiye'den Avrupa yönüne Bulgaristan, Yunanistan, Macaristan ve Hırvatistan gibi ülkeler üzerinden yapılan yük taşımaları için transit beyanlarından ayrı olarak sunulması gereken ENS yükümlülüğüne ilişkin uygulanabilecek senaryoların örnekleri de verildi.