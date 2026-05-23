Sarı-kırmızılı kulübün 105. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde yapıldı.

Yeterli çoğunluğun aranmadığı genel kurulda, divan başkanlığına Ahmet Kemal Kumkumoğlu seçildi.

Divan heyetinin oluşturulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurulda, sandık kurullarının oluşturulmasına geçildi.

Mevcut başkan Dursun Özbek'in tek aday olarak girdiği genel kurulda, oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 10 bin üye sandık başına gitti.

Üyelerin oylarını kullanabilmeleri için Galatasaray Lisesi'nde 12 sandık kuruldu. Oy kullanma işlemi, saat 15.00'te sona erdi.

Genel kurul toplantısında üyelere hitap eden Özbek, seçimlerin Galatasaray'ın bayram günleri olduğunu aktararak, "Bugün de öyle olacak. Tek adaylı seçim Galatasaray geleneklerine uygun değil ama bu dönem böyle tecelli etti. Bunun, bugün seçilecek olan yönetime çok büyük bir yükümlülük yüklediğini kabul ediyorum. Dört seneden beri Galatasaray Spor Kulübünü sizlerden aldığımız yetkiyle yönetiyoruz. Genel kurulumuzdan, 'Evet, bugüne kadar söyleşiler yaptınız ama Galatasaray hiçbir zaman yapılanla yetinmez, daha fazlasını ister. Bundan sonraki yönetimde de bugüne kadar yaptıklarınızın çok üzerine çıkmanız lazım.' diye bir mesaj olarak kabul ediyoruz. Bugün, arkadaşlarımla bu sorumluluk bilinciyle buraya geldik. Bu seçimin Galatasaray'a hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Futbol Takımı'nın efsane teknik direktörü Fatih Terim, kulübün olağan seçimli genel kurulunda oyunu kullandı.

Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen genel kurula gelen Terim'e üyeler büyük ilgi gösterdi. İki numaralı sandıkta oyunu kullanan Terim, tek aday olarak seçime giren mevcut başkan Dursun Özbek'in listesini zarfa koyarak sandığa attı.

Oy kullanma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fatih Terim, "Oyumuzu kullandık. Camiamıza hayırlı olsun. İnşallah çok daha güzel şeyler, çok daha başarılı, çok daha kurumsal bir kulüp olma yolunda hızla ilerleriz. Kendilerine başarılar diliyorum. Allah yardımcıları olsun." dedi.

Fatih Terim, sarı-kırmızılı futbol takımının Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu kazanmasıyla ilgili, "Şampiyonlukla ilgili söyleyeceklerimi söyledim. İnşallah rekoru da kırarlar. Çok uzun zaman önce de söylemiştim. Biliyorsunuz rekorlar kırılmak için vardır. İnşallah onu da yapacaklardır. Canı gönülden destekliyorum. Kalbim onlarla. Dolayısıyla hem Türkiye'de hem Avrupa'daki taraftarlar gibi ben de güzel başarılar bekliyorum." diye konuştu.

Süper Lig'de yeni sezonda uygulanacak yabancı oyuncu kuralıyla ilgili konuşan Terim, "Mümkün olsa yasaklardan yana değilim. Kulüplerin menfaatine olacak, Türk futbolunun yararına olacak uygulama en doğrusudur. O zaman da söylemiştim. 14 Türk mecburiydi. 14 yabancı değil, yabancı serbestti, istediğin kadar alabiliyordun. Geldiğimiz bugünlerde, her şeyin değiştiği, her şeyin dönüştüğü, her şeyin yenilendiği dünyada artık buralarda fazla rötar yapmamalıyız. Doğru bir şeye karar verilmesi, ondan sonra da bunun üzerine gidilmesi lazım. Türkiye Futbol Federasyonu da bunu yapacak kapasitede zaten. Kulüplerle oturup konuşulur, ona göre de kurallar konuşulur. Çok da sıkıntılı bir durum görmüyorum." ifadelerini kullandı.

Özbek'in yeni dönem listesi

Özbek'in divan kuruluna sunduğu yönetim, denetim, sicil ve disiplin kurulu asıl ve yedek üye listeleri şöyle:

Yönetim asıl: Dursun Özbek, Metin Öztürk, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mecit Mert Çetinkaya, Mehmet Saruhan Cibara, Abdullah Kavukcu, Mehmet Burak Kutluğ, Fatih Demircan, Özen Kuzu

Yönetim yedek: Bora İsmail Bahçetepe, Ozan Bingöl Yurtsever, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ömer Sarıgül

Denetim asıl: Sinan Şahin, Gül Rengin Günay, Hasan Can Külahçıoğlu

Denetim yedek: Halil Cem Burnaz, Nazımcan Aygın, Çağatay Aras Uçkun

Sicil asıl: Mehmet Çağatay Altınlı, Nedime Canipek Konuksever, Okan Güngör, Utku Çağatay Aksoy, Berat Uygur, Mehmet Selim Yavuz, Burçin Aslan.

Sicil yedek: Özgür Kızılelma, Yakup Peker, Sadettin Can Bilginer

Disiplin asıl: Hakkı Akil, Mithat Can Baydarol, Muharrem Remzi Tan, Mustafa İbrahim Ziyal, Aydın Önder, Ahmet Murat Canaydın, Ali Baran Öztürk

Disiplin yedek: Hasan Mehmet Tirali, Nuri Bora Ebussuutoğlu, Sencer Seren, Mustafa Kaya Özgül, Günran Çalın.

Genel kurulda oy verme işlemi sona erdi

Genel kurulda oy verme işlemi tamamlandı.

Mevcut başkan Dursun Özbek'in tek aday olarak girdiği genel kurulda 2079 kişi oy kullandı.