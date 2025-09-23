Dolar
Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurul oturumu
logo
Politika

İletişim Başkanı Duran: Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu net duruş, Filistin halkı için umut kaynağı haline gelmiştir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Adaleti hiçe sayan, uluslararası hukuku görmezden gelen bu tavırlara karşı Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu net ve tavizsiz duruş, Filistin halkı için bir umut kaynağı haline gelmiştir." dedi.

Abdullah Özkul  | 23.09.2025 - Güncelleme : 23.09.2025
İletişim Başkanı Duran: Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu net duruş, Filistin halkı için umut kaynağı haline gelmiştir

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, "Adaleti hiçe sayan, uluslararası hukuku görmezden gelen bu tavırlara karşı Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu net ve tavizsiz duruş, Filistin halkı için bir umut kaynağı haline gelmiştir." ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM 80. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmaya ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha adaletin, vicdanın ve insanlığın sesi olduğunu belirten Duran, "Dünyanın farklı köşelerinde yaşanan zulme karşı sessiz kalmayan Sayın Cumhurbaşkanımız, özellikle Gazze'de masum sivillere yönelen soykırım karşısında güçlü ve cesur bir duruş sergileyerek, tarihe not düşmüştür." değerlendirmesini yaptı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve heyetinin BM'ye katılımının engellendiği bir atmosferde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüdeki sözlerinin yalnızca Türkiye'nin değil, küresel vicdanın da sesi olduğunu vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"Adaleti hiçe sayan, uluslararası hukuku görmezden gelen bu tavırlara karşı Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu net ve tavizsiz duruş, Filistin halkı için bir umut kaynağı haline gelmiştir. Cumhurbaşkanımız, mazlumların yanında olmayı ve zalimlerin karşısında dimdik durmayı sürdüreceğini, 'daha adil bir dünyanın mümkün olduğunu' bir kez daha ilan etmiştir. Konuşmasında dile getirdiği kararlılık, sadece Filistin için değil, adaletin ve barışın tesisi için mücadele eden tüm dünya milletleri adına büyük bir anlam taşımaktadır. Bugün BM kürsüsünde yükselen ses, zulmün değil hakikatin sesi, karanlığın değil aydınlığın sesi olarak yankılanmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu liderliği, Türkiye'nin uluslararası arenada adalet ve insanlık adına oynadığı öncü rolün en somut göstergesidir.

Türkiye olarak, uluslararası hukuk ve insani değerlerin hiçe sayıldığı bir dönemde, hakkın ve hakikatin yanında durmaya devam edecek, Filistin başta olmak üzere tüm mazlum coğrafyaların umudu olmayı, milletimizin tarihi misyonu ve ahlaki sorumluluğu olarak görmeye devam edeceğiz."

