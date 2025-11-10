Cumhurbaşkanı Erdoğan kafede vatandaşlarla sohbet etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir kafede vatandaşlarla sohbet etti.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından beraberindekilerle AK Parti Genel Merkezi'nin yakınında bulunan bir kafeye uğradı.
Burada karşılaştığı vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, hatıra fotoğrafı çektirdi ve çocuklara oyuncak hediye etti.
