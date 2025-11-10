Dolar
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan kafede vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir kafede vatandaşlarla sohbet etti.

Sefa Bilgitekin  | 10.11.2025 - Güncelleme : 10.11.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan kafede vatandaşlarla sohbet etti Fotoğraf: Murat Kula/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından beraberindekilerle AK Parti Genel Merkezi'nin yakınında bulunan bir kafeye uğradı.

Burada karşılaştığı vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, hatıra fotoğrafı çektirdi ve çocuklara oyuncak hediye etti.

