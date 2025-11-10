Balıkesir'de 4,9 ve 4,3 büyüklüğünde depremler
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 21.20'de 4,9 ve saat 00.02'de 4,3 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 9,64 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Sındırgı ilçemizde 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."
4,3 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.02'de merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.