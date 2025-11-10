Sındırgı, Gördes ve Simav hattında artan sismik hareketlilik ne anlama geliyor?
Sındırgı çevresindeki iki depremle onları izleyen depremlerin hangi nedenden kaynaklandığı henüz net olarak ortaya konulabilmiş değil.
İstanbul
İTÜ Emekli Öğretim Üyesi ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, son dönemde Sındırgı, Gördes ve Simav çevresinde gözlenen sismik hareketliliği ve bu depremlerin olası nedenlerini AA Analiz için kaleme aldı.
***
Depremler yeraltında magmanın veya sıcak suların hareketi, volkanların patlaması, büyük boşlukların çökmesi gibi farklı nedenlerden dolayı oluşsa da büyük ve yıkıcı depremler fayların hareket etmesi (kırılması) ile oluşmaktadır. Fayın kırılması, yerin derinliklerindeki (ülkemiz için genellikle 10-15 kilometre) odak noktasında başlayıp ve çevreye yayılır. Ülkemizdeki faylarda, deprem 6-6.5 büyüklüğünü geçerse, kırılma yüzeye kadar ulaşır ve yüzey kırığı oluşturur. Daha küçük depremlerin enerjisi nispeten düşük olduğundan bunlarda fay kırığı yüzeye ulaşamaz, yeraltında kalır. Bu nedenle, örneğin 4 veya 5 büyüklüğündeki bir deprem için "Diri fay haritasında burada fay yok niçin deprem oluyor?" sorusu konunun yeterince anlaşılmadığını gösterir. Öte yandan, bazı faylar birkaç yüz yılda bir deprem üretirken bazıları binlerce yılda bir deprem üretir. Bu tür depremler genellikle tarihi kayıtlara geçmez ve yüzeyde izleri varsa bile zamanla silinir. Bu tür fayları belirlemek, belirlense dahi aktif (diri) olup olmadıklarını anlamak ancak son derece detaylı araştırmalarla mümkündür.