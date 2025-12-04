Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 6 büyüklüğünde deprem
Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Pekin
Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinde merkez üssü Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne bağlı Kızılsu Kırgız Özerk İli'nin Akçi ilçesi olan 6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre can kaybı veya hasar olmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.