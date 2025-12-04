Dolar
Dünya

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 6 büyüklüğünde deprem

Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Emre Aytekin  | 04.12.2025 - Güncelleme : 04.12.2025
Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 6 büyüklüğünde deprem

Pekin

Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinde merkez üssü Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne bağlı Kızılsu Kırgız Özerk İli'nin Akçi ilçesi olan 6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre can kaybı veya hasar olmadı.

