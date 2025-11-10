Dolar
42.23
Euro
48.83
Altın
4,109.51
ETH/USDT
3,551.10
BTC/USDT
105,878.00
BIST 100
10,789.03
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Balıkesir Sındırgı’da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sındırgı’dan yayındayız. Balıkesir Sındırgı’da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sındırgı’dan yayındayız. Balıkesir Sındırgı’da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. - VTR -
logo
Gündem

Bakan Kurum, TOKİ ile Sakarya'da ev sahibi olan vatandaşların görüntülerini paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ), Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Sakarya'da ev sahibi olan vatandaşların görüntülerini paylaştı.

Sefa Bilgitekin  | 10.11.2025 - Güncelleme : 10.11.2025
Bakan Kurum, TOKİ ile Sakarya'da ev sahibi olan vatandaşların görüntülerini paylaştı

Ankara

Bakan Kurum, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Sakarya'nın Kocaali ilçesinde ev sahibi olan vatandaşların düşüncelerine yer vererek, şunları kaydetti:

"Hayal de değil, rüya da. İşte Sakarya'da yeni yuvalarına kavuşan vatandaşlarımızın mutluluğu. Yüzyılın Konut Projesi ile daha nice yuvalar yapacak, bu sevincin ulaşmadığı tek bir karış bırakmayacağız."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Acaba benim mi? Gerçekten mi? Rüya mı? Tarif edilecek bir duygu değil"

Görüntülerde görüşlerine yer verilen Asiye Alemdar, "Şu yaşlılıkta diyorum ki Allah'ım benim gibi herkese böyle güzel yaşlılık nasip eyle. Kim verecekti böyle bir ödemeyle evleri? Kimse vermez. 9 evladım, 23 torunum var. Herkes parklara, oyun alanlarına... Burası rahat." ifadelerini kullandı.

Hak sahibi Ahmet Yılmaz da "Kapını açıyorsun, evin içine giriyorsun bir bakıyorsun ki şaşırıyorsun. Acaba benim mi? Gerçekten mi? Rüya mı? Tarif edilecek bir duygu değil. Hiç umudumuz yoktu bir evimiz olur diye ama Mevlam nasip etti. Daha fazla olsun 500 bin değil de 1 milyon, 1,5 milyon olsun. Hep bunu istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Ev sahiplerinden Menekşe Söğüt, devletin ne dediyse yaptığını ve arkasında durduğunu belirtirken, Kanber Söğüt de evlerin sağlamlığına kimsenin bir şey diyemeyeceğini, depremlerde TOKİ binalarının yıkılmadığını dile getirdi.

Hak sahibi Muradiye Yılmaz ise kendi evinde oturduklarını, kiradan az miktar para ödediklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Balıkesir'de 4,9 büyüklüğünde deprem
Bakan Kurum, TOKİ ile Sakarya'da ev sahibi olan vatandaşların görüntülerini paylaştı
Bakan Ersoy, Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87. yılı anma törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan kafede vatandaşlarla sohbet etti
Bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcu tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi

Benzer haberler

Bakan Kurum, TOKİ ile Sakarya'da ev sahibi olan vatandaşların görüntülerini paylaştı

Bakan Kurum, TOKİ ile Sakarya'da ev sahibi olan vatandaşların görüntülerini paylaştı

"Yüzyılın Konut Projesi"ne başvurular başlıyor

"Yüzyılın Konut Projesi"ne başvurular 10 Kasım'da başlıyor

"Yüzyılın Konut Projesi" vatandaşlardan ilgi gördü

"Yüzyılın Konut Projesi" vatandaşlardan ilgi gördü
İstanbul'da kentsel dönüşümü tamamlanan konut ve iş yerleri yarın hak sahiplerine teslim edilecek

İstanbul'da kentsel dönüşümü tamamlanan konut ve iş yerleri yarın hak sahiplerine teslim edilecek
Sakarya'da Bizans dönemine ait 589 eser ele geçirildi

Sakarya'da Bizans dönemine ait 589 eser ele geçirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet