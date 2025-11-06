Dolar
42.10
Euro
48.73
Altın
4,015.10
ETH/USDT
3,387.70
BTC/USDT
103,400.00
BIST 100
11,073.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara’da “TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu 3. İl Kurul Toplantısı”nda konuşuyor. Dünya Tekvando Şampiyonası’nda 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz Türk Milli Tekvando Takımı, Ankara Esenboğa Havalimanı’nda karşılanıyor.
logo
Gündem

Sakarya'da Bizans dönemine ait 589 eser ele geçirildi

Sakarya'da düzenlenen operasyonda Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 589 eser ele geçirildi.

Emre Ayvaz  | 06.11.2025 - Güncelleme : 06.11.2025
Sakarya'da Bizans dönemine ait 589 eser ele geçirildi

Sakarya

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında "Anadolu Mirası" adlı operasyon düzenledi.

E.O. (48), A.E (50), İ.B. (51), Y.Y. (26) ve S.Ç'nin (34) araçlarında yapılan aramada 388 obje, 82 sikke, 19 taş obje ve 100 yüzük olmak üzere Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen toplam 589 tarihi eser ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Özel'e 500 bin liralık tazminat davası
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile TÜRSAB arasında işbirliği protokolü imzalandı
Sakarya'da Bizans dönemine ait 589 eser ele geçirildi
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde deprem konutları ve iş yerlerinde sona yaklaşıldı
Dışişleri Bakanı Fidan: 263 temsilciliğimizle dünyada 3'üncü en büyük diplomatik temsil ağına sahibiz

Benzer haberler

Sakarya'da Bizans dönemine ait 589 eser ele geçirildi

Sakarya'da Bizans dönemine ait 589 eser ele geçirildi

Silah kaçakçılığı yapan şebeke, 11 aylık çalışmayla çökertilmiş

Alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine yönelik operasyonlarda 179 şüpheliye adli işlem yapıldı

İzmir'de ihale usulsüzlüğü operasyonunda 3'ü belediye çalışanı 4 şüpheli yakalandı

İzmir'de ihale usulsüzlüğü operasyonunda 3'ü belediye çalışanı 4 şüpheli yakalandı
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada 8 şüpheli gözaltına alındı

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada 8 şüpheli gözaltına alındı

Silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 135 şüpheli yakalandı

Silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 135 şüpheli yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet