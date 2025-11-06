Dolar
Gündem

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile TÜRSAB arasında işbirliği protokolü imzalandı

Bakan Göktaş, Bakanlık ile TÜRSAB arasında imzalanan işbirliği protokolüne ilişkin, "Bu protokol, sadece işbirliği belgesi değil, kadınların emeğine, genç kızlarımızın geleceğine ve ülkemizin turizm vizyonuna yatırımın somut ifadesi olacak." dedi.

Sefa Bilgitekin  | 06.11.2025 - Güncelleme : 06.11.2025
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile TÜRSAB arasında işbirliği protokolü imzalandı Fotoğraf: Metin Aktaş/AA

Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında, Bakan Göktaş ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği  (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya'nın katılımıyla, turizm sektöründe kadın istihdamının artırılması ve temsiliyetinin güçlendirilmesine yönelik işbirliği protokolü imza töreni düzenlendi.

Göktaş burada yaptığı konuşmada, kadın emeğini ülkenin kalkınma vizyonuyla aynı hedefte buluşturan, istihdamda fırsat eşitliğini güçlendiren anlamlı işbirliğine imza attıklarını söyledi.

Bu işbirliğini, turizm sektöründeki kadınların, kız çocuklarının varlığını ve gücünü artıran stratejik adım olarak gördüklerini kaydeden Göktaş, turizmin, ülkenin dünyaya açılan gözü, kültürler arası iletişimi güçlendiren evrensel bir köprü olduğunu belirtti.

Turizmin, toplumsal refahın ve kalkınmanın anahtarı olduğu aktaran Göktaş, emeği, becerisi ve üretkenliğiyle kadınların, sektöre değer kattığını ve fark yarattığını gördüklerini, bu nedenle turizmde kadınların varlığını artırmanın, hizmet kalitesini ve ülkenin marka değerini güçlendiren yatırım olduğuna inandıklarını ifade etti.

Sosyal güvenlik primleri 5 yıl devlet tarafından karşılanacak

Göktaş, bu protokolle, turizmde kadın istihdamını, girişimciliğini ve temsil gücünü artıracak kalıcı ortaklığın temellerini attıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"TÜRSAB Akademi bünyesinde, kız öğrenciler ve kadınlara yönelik eğitimler ve mentörlük programları düzenleyeceğiz. Aynı zamanda sektörde kadın temsiliyetini artırmak için seminerler, atölyeler ve farkındalık etkinlikleri gerçekleştireceğiz. Bu programlarla kadınların sektöre hazırlanmasını, bilgi ve becerilerini geliştirerek kendi başarı hikayelerini yazmalarını destekleyeceğiz. Kurum bakımında veya koruyucu aile yanında bulunan gençlere öncelik vereceğiz. Bu gençlerimizin, TÜRSAB üyesi seyahat acentelerinde staj ve istihdam fırsatlarına erişmelerini sağlayacağız. Ayrıca, bu gençlerimizin istihdam edilmesi halinde işverenin sosyal güvenlik primlerinin 5 yıl süreyle devletimiz tarafından karşılanacağını belirtmek isterim."

Kadın emeğinin turizmde daha görünür hale gelmesini istediklerinin altını çizen Göktaş, bu kapsamda, kadın üretici pazarları, kooperatifler ve el emeği atölyelerini içeren tematik tur rotalarının oluşturulmasını destekleyeceklerini kaydetti.

"Kadınların daha güçlü şekilde yer alması için çalışmalar yürütüyoruz"

Göktaş, kadın istihdamı ve girişimciliğine dair teşvik ve hibeleri TÜRSAB üyeleriyle paylaşarak, bu fırsatların daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacaklarını belirterek, "Çalışan annelerin ve ailelerinin, TÜRSAB acentelerinin hizmetlerinden indirimli yararlanmalarını sağlamak üzere çalışmalar yürüteceğiz. Bu protokol, sadece bir işbirliği belgesi değil, Kadınların emeğine, genç kızlarımızın geleceğine ve ülkemizin turizm vizyonuna yatırımın somut ifadesi olacak." dedi.

Bakanlık olarak her kadının potansiyeline inandıklarını vurgulayan Göktaş, bu anlayışla, turizmin yanı sıra sanayi, tarım, enerji başta olmak üzere her alanda kadınların daha güçlü şekilde yer alması için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Göktaş, kadınların üretim hayatında daha görünür hale gelmesi için kadın girişimciliğini stratejik öncelik olarak ele aldıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"7 bölgede gerçekleştireceğimiz 'Yükselen Kadınlar Programı', bu vizyonun önemli adımlarından biridir. Bu programla, girişimci kadınların bilgi, beceri ve finansal açıdan güçlenmesini hedefliyoruz. Diğer yandan temiz teknoloji alanında, kadın girişimcilerin yenilikçi projeler geliştirmelerini destekliyoruz. Ayrıca, kadınların üretim gücünü büyütmek için kadın kooperatiflerini desteklemeye devam ediyoruz. Kadın kooperatifleri, hem yerel kalkınmanın hem de kadın emeğinin görünür hale gelmesinin en güçlü araçlarından biridir. Eğitim, mentörlük ve finansal destek programlarıyla her gün daha fazla kadının hayatına dokunuyoruz. Kadın girişimcileri ve kadın kooperatiflerini, üretimden pazarlamaya kadar her aşamada destekleyerek, daha güçlü ve sürdürülebilir yapılar haline getiriyoruz."

"Yapay zeka ve dijital beceriler konusunda kadınların yetkinliklerini artırıyoruz"

Kadınlar için Enerji Okulu programıyla enerji sektöründe kadın istihdamını ve temsiliyetini de artırdıklarının bilgisini veren Göktaş, "Mühendislik eğitimi alan kız öğrencilerimize burs, staj ve mentörlük fırsatları sağlayarak onları geleceğin liderleri olarak yetiştiriyoruz. Yapay zeka ve dijital beceriler konusunda kadınların yetkinliklerini artırıyoruz. Böylece dijital dönüşümün içinde güçlü bir şekilde yer almalarını destekliyoruz. Eğitimde veya istihdamda yer almayan genç kadınlara, mesleki ve kişisel gelişim imkanı sunarak işgücüne katılımlarını teşvik ediyoruz. Finansal okuryazarlık eğitimlerimizle 1 milyondan fazla kadının ekonomik hayatlarında daha sağlam ve kalıcı adımlar atmalarına destek olduk, olmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, kadının sahip olduğu potansiyelin, Türkiye Yüzyılı'nın en güçlü "itici gücü" haline geldiğini vurguladı.

Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nın, tüm bu çalışmaların, ortak vizyon ve hedef doğrultusunda bütünleştiren yol haritası olduğuna işaret eden Göktaş, şunları kaydetti:

"8 Mart'ta yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile oluşturduğumuz Koordinasyon Kurullarıyla da bu süreci yerelde daha kapsayıcı biçimde yürütüyoruz. Kamu, sivil toplum ve özel sektörle kurduğumuz işbirlikleriyle kadınların bilgiyle, üretimle ve emekle yükseldiği bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. 2025 Aile Yılı'nda başlattığımız bu toplumsal dönüşümü, kadınların yön verdiği kalkınma vizyonuyla sürdüreceğiz."

"Genç kadınlara öncelik verilecek"

Bağlıkaya da Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinin 53 yıldır Türk turizmine hizmet eden, Türkiye'ye gelen turist sayısını artırmak için çalışan bir meslek örgütü olduğunu söyledi.

Kadın istihdamına önem verdiklerini, bununla ilgili çeşitli projeler geliştirdiklerini anlatan Bağlıkaya, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında TÜRSAB Akademi vasıtasıyla kız öğrenciler ve kadınlara yönelik mesleki eğitimler düzenlenecek. Eğitim ve mentörlük programlarına, kurum bakım bakımında veya koruyucu aile yanında bulunan lise ve üstü öğrenim gören kız öğrencileriyle bu hizmetlerden faydalanmış olan genç kadınlara öncelik verilecek."

Konuşmaların ardından, Kadının Statüsü Genel Müdürü Süreyya Erkan ve TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Oya Ebru Küçükel tarafından işbirliği protokolü imzalandı.


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile TÜRSAB arasında işbirliği protokolü imzalandı
