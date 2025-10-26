Dolar
İngiltere Başbakanı Starmer, Türkiye'yi ziyaret edecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in yarın Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Özcan Yıldırım  | 26.10.2025 - Güncelleme : 26.10.2025
İngiltere Başbakanı Starmer, Türkiye'yi ziyaret edecek Fotoğraf: Zeynep Demir Aslım/AA

Ankara

Duran, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi:

"Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Sayın Cumhurbaşkanımızın davetine icabetle yarın Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Yapılacak görüşmelerde, yakın müttefiklik temeline dayanan, stratejik boyuttaki Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacaktır."

Fethiye'de F-16'lar gösteri uçuşu yaptı

