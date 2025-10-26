İngiltere Başbakanı Starmer, Türkiye'yi ziyaret edecek
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in yarın Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.
Ankara
Duran, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi:
"Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Sayın Cumhurbaşkanımızın davetine icabetle yarın Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Yapılacak görüşmelerde, yakın müttefiklik temeline dayanan, stratejik boyuttaki Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacaktır."
