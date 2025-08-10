Dolar
40.67
Euro
47.37
Altın
3,397.97
ETH/USDT
4,212.50
BTC/USDT
118,319.00
BIST 100
10,972.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İletişim Başkanı Duran'dan, cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesine ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, "O gün, milletimiz kendi geleceğini doğrudan belirleme gücünü, önemli bir demokrasi mesajı olarak tüm dünyaya ilan etti. Bu tarihi dönüm noktası, Türkiye Yüzyılı vizyonunun da temellerini attı." dedi.

Merve Yıldızalp Yormaz  | 10.08.2025 - Güncelleme : 10.08.2025
İletişim Başkanı Duran'dan, cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesine ilişkin paylaşım

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Milletimizin sarsılmaz iradesiyle Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, doğrudan halk oyuyla seçilen ilk Cumhurbaşkanımız oldu. Bu tarihi gün, milli iradenin sandıkta tecellisinin en güçlü örneklerinden biri olarak hafızalara kazındı." değerlendirmesinde bulundu.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 10 Ağustos 2014'te Türk demokrasi tarihinde yeni bir sayfanın açıldığını hatırlattı.

İletişim Başkanı Duran, şunları kaydetti:

"Milletimizin sarsılmaz iradesiyle Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, doğrudan halk oyuyla seçilen ilk Cumhurbaşkanımız oldu. Bu tarihi gün, milli iradenin sandıkta tecellisinin en güçlü örneklerinden biri olarak hafızalara kazındı. O gün, milletimiz kendi geleceğini doğrudan belirleme gücünü, önemli bir demokrasi mesajı olarak tüm dünyaya ilan etti. Bu tarihi dönüm noktası, Türkiye Yüzyılı vizyonunun da temellerini attı. Bugün, o güçlü iradenin açtığı yolda savunma sanayisinden diplomasideki etkin rolümüze, insani yardım misyonlarımızdan teknoloji hamlelerimize kadar uzanan büyük bir yükseliş yaşanıyor.

Ömrünü milletimize adayan, milyonların duasını alan Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde daha güçlü bir Türkiye yolunda çalışmayı sürdüreceğiz."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Duran'dan, cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesine ilişkin paylaşım
Sıcaklık bu hafta da mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
Eren Bülbül ve Başçavuş Ferhat Gedik'in şehadetinin üzerinden 8 yıl geçti
Bakan Kurum, Adıyaman'da yeni evlerine kavuşan depremzede aileye misafir oldu
Marmara'daki müsilajla mücadeleye pina ve deniz çayırları desteği

Benzer haberler

İletişim Başkanı Duran'dan, cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesine ilişkin paylaşım

İletişim Başkanı Duran'dan, cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesine ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü

Halkın seçtiği ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevde 11 yılı tamamladı

Halkın seçtiği ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevde 11 yılı tamamladı
DEİK Başkanı Olpak: İkinci 40 yılımızda daha etkin ve nitelikli yol haritalarımız var

DEİK Başkanı Olpak: İkinci 40 yılımızda daha etkin ve nitelikli yol haritalarımız var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye barış masalarının aranan aktörü haline geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye barış masalarının aranan aktörü haline geliyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet