Dolar
42.34
Euro
49.09
Altın
4,048.12
ETH/USDT
3,062.70
BTC/USDT
91,485.00
BIST 100
10,733.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Spor, Futbol

PFDK, bahis soruşturmasında TFF 2. Lig'deki futbolculara verilen cezaları açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcudan 282'sine verilen cezaları açıkladı.

Bozhan Memiş  | 18.11.2025 - Güncelleme : 18.11.2025
PFDK, bahis soruşturmasında TFF 2. Lig'deki futbolculara verilen cezaları açıkladı

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, disiplin kurulunun, bahis oynadıkları gerekçesiyle sevki yapılan 282 futbolcudan 281'ine 45 gün ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdiği duyuruldu.

Kurula sevk edilen futbolculardan Canberk Aydemir'in bahis eylemi sebebiyle daha önce cezalandırıldığı belirtilerek ceza tayinine yer olmadığı aktarıldı.

PFDK, Canberk Aydemir'e 2 Eylül 2025 tarihinde 1 yıl hak mahrumiyeti cezası verildiğini açıklamıştı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yalova'nın su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nda su seviyesi yüzde 10'a geriledi
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı
Fatih'teki zehirlenme olaylarına ilişkin gözaltındaki 7 zanlının işlemleri sürüyor
Balıkesir Sındırgı'da sarsıntılar nedeniyle evlerine giremeyenler karavanları tercih ediyor
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı

Benzer haberler

PFDK, bahis soruşturmasında TFF 2. Lig'deki futbolculara verilen cezaları açıkladı

PFDK, bahis soruşturmasında TFF 2. Lig'deki futbolculara verilen cezaları açıkladı

TFF'nin ilave transfer dönemi talebi FIFA tarafından reddedildi

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklikler yapıldı

TFF Tahkim Kurulu, ceza alan 67 hakemin dosyalarını incelemeye devam edecek

TFF Tahkim Kurulu, ceza alan 67 hakemin dosyalarını incelemeye devam edecek
PFDK, bahis soruşturmasında futbolculara verilen cezaları açıkladı

PFDK, bahis soruşturmasında futbolculara verilen cezaları açıkladı
TFF'den bahis soruşturmasıyla ilgili açıklama

TFF'den bahis soruşturmasıyla ilgili açıklama
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet