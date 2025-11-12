Dolar
42.24
Euro
49.02
Altın
4,196.36
ETH/USDT
3,404.80
BTC/USDT
101,501.00
BIST 100
10,640.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

TFF'den bahis soruşturmasıyla ilgili açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis soruşturması sürecinde disiplin kurulunun çalışmalarını şeffaflık, adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sürdürdüğünü açıkladı.

Metin Arslancan  | 12.11.2025 - Güncelleme : 12.11.2025
TFF'den bahis soruşturmasıyla ilgili açıklama

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 27 Ekim 2025 tarihinde, Sayın Başkanımız İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun basın toplantısında yaptığı açıklama ile Futbol Disiplin Talimatı içerisinde kalan kişilerin, futbola yönelik bahis oynayıp oynamadıklarına yönelik disiplin soruşturması süreci başlatılmıştır. Bu kapsamda ilk olarak futbolda hakimlik görevi icra eden, profesyonel liglerde görev alan hakemlerin soruşturmasıyla başlayan ve profesyonel liglerde görev alan profesyonel futbolcularla devam eden soruşturmada kamuoyunu aydınlatmak adına birtakım açıklamalarda bulunma zorunluluğu hasıl olmuştur. Öncelikle ve önemle belirtmek gerekir ki disiplin soruşturmasına konu veriler Spor Toto Teşkilat Başkanlığına yapılan başvurumuz neticesinde tarafımıza iletilen resmi kayıtlar üzerinden yürütülmektedir." denildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Hakemler hakkında yapılan soruşturmaya da değinilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen 152 hakemden soruşturması devam eden 1 hakem, kendine ait kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilerek, kendi adına bahis hesabı açılarak işlem yapıldığı bahsi ile savcılığa suç duyurusunda bulunmuştur. Suç duyurusu kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda, bahis firmasından elde edilen ve PFDK'ye sunulan cevabi belgede; şans oyunları platformuna kayıt aşamasında istenilen bilgilerin yeterli düzeyde olmadığı, üye olduktan sonra banka hesabı beyan edilmeksizin yalnızca tanımlanan hediye puanlar ile tek seferlik bahis yapılabilmesi nedeniyle kötü niyetli kullanımlara açık olabileceği kanaati hasıl olmuştur."

Daha önceden açıklanan ve sadece bir kere bahis hareketi olduğu görülen 47 futbolcuya dair ise şu ifadelere yer verildi:

"Bu çerçevede profesyonel futbolculara yönelik yapılan disiplin soruşturmasında benzer mahiyette olan ve hediye puan ile tek seferlik bahis hareketi tespit edilen 47 futbolcu hakkında, soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi adına Federasyonumuz tarafından ilgili kurum ve kuruluşlardan ek bilgiler talep edilmektedir. Disiplin kurulumuz, çalışmalarını şeffaflık, adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sürdürmeye devam etmektedir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı
DMM, "Türkiye'nin, Hindistan'daki terör eylemiyle bağlantılı olduğu" iddiasını yalanladı
Şüpheli Necati Özkan'ın "örgüt üyeleri ve usulsüz iş alanlar arasında bağlantı kurduğu" iddiası
Sındırgı esnafına "deprem kredisi" imkanı sunulacak
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesinde ihale süreçlerindeki yöntem anlatıldı

Benzer haberler

TFF'den bahis soruşturmasıyla ilgili açıklama

TFF'den bahis soruşturmasıyla ilgili açıklama

PFDK, Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal hakkındaki idari tedbiri kaldırdı

Tuncay Şanlı'ya Fenerbahçe Futbol Akademisi'nde görev

Filistin Milli Futbol Takımı dayanışma maçları için İspanya'da

Filistin Milli Futbol Takımı dayanışma maçları için İspanya'da
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9. haftası yarın başlayacak

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9. haftası yarın başlayacak
Lamine Yamal, İspanya-Türkiye maçının aday kadrosundan çıkarıldı

Lamine Yamal, İspanya-Türkiye maçının aday kadrosundan çıkarıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet