Dolar
42.33
Euro
49.15
Altın
4,080.03
ETH/USDT
3,200.40
BTC/USDT
95,540.00
BIST 100
10,757.07
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklikler yapıldı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki altıncı ve son maçında yarın İspanya'ya konuk olacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda bazı değişikliklere gidildi.

Can Öcal  | 17.11.2025 - Güncelleme : 17.11.2025
A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklikler yapıldı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Kaan Ayhan, Bulgaristan ile oynanan karşılaşmada sol kasığından yaşadığı sakatlık nedeniyle, Aral Şimşir de alt adalesindeki sakatlık sebebiyle medikal değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından aday kadrodan çıkarıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ağrıları devam eden ve sabah çalışmasında takımdan ayrı bireysel idman yapan Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu, gerçekleştirilen tıbbi değerlendirme sonrasında İspanya maçına kadar tam olarak iyileşemeyecekleri tespit edildiği için aday kadronun dışında bırakıldı.

İspanya maçında sarı kart cezalısı olan İsmail Yüksek ise bu sabah gerçekleştirilen antrenmana katıldıktan sonra kamptan ayrıldı.

Öte yandan Galatasaray'dan forvet oyuncusu Ahmed Kutucu da A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi ve kampa katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Deprem bölgesindeki inşa çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor
İstanbul'da şerit değiştiren taksinin çarptığı motosikletlinin yola düşmesi kamerada
15 bin öğretmen için tercih süreci başladı
İstinaf, kavga sırasında gazeteciyi darbeden sanığa verilen 6 yıl 3 aylık cezayı fazla buldu
Bursa'da yıllar önce yanan ormanlık alanlar yeniden yeşeriyor

Benzer haberler

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklikler yapıldı

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklikler yapıldı

Osimhen, Afrika'da yılın futbolcusu ödülünde finale kaldı

Futbol dünyasını yasa boğan trafik kazaları

A Milli Futbol Takımı 647. maçına çıkacak

A Milli Futbol Takımı 647. maçına çıkacak
Türkiye, İspanya karşısındaki tek galibiyetini 71 yıl önce aldı

Türkiye, İspanya karşısındaki tek galibiyetini 71 yıl önce aldı
A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası eleme grubundaki son rakibi İspanya

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası eleme grubundaki son rakibi İspanya
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet