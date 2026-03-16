Spor, Futbol

Trabzonspor 148 hafta sonra 5'te 5 peşinde

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında ikas Eyüpspor'a konuk olacak Trabzonspor, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde 148 hafta sonra ligde üst üste 5 maçlık kazanma serisi yakalamış olacak.

Selçuk Kılıç  | 16.03.2026 - Güncelleme : 16.03.2026
Trabzonspor 148 hafta sonra 5'te 5 peşinde Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz/AA

Trabzon

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde 26 haftada 57 puan toplayarak 3. sırada yer alan bordo-mavililer, ikas Eyüpspor'u da mağlup ederek zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

Ligde deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-1, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve Zecorner Kayserispor'u 3-1, Çaykur Rizespor'u 1-0 yenen Karadeniz ekibi, galibiyet serisini 5 maça taşımayı başarmak istiyor.

Şampiyonluk sezonunda 5 maçlık seri

Trabzonspor, en son şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 5 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.

Bordo-mavililer, söz konusu sezonun 23 ila 27 haftalarında sırasıyla Galatasaray'ı 2-1, Kasımpaşa'yı 1-0, Konyaspor'u 2-1, Alanyaspor'u 4-0 ve Kayserispor'u 3-2 mağlup etmişti.

Trabzonspor, bu hafta ikas Eyüpspor'u mağlup etmesi halinde 148 hafta sonra ilk kez art arda 5 maçtan galibiyetle ayrılmış olacak.

Tekke ile 2 kez 4 maçlık seri

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile 2 kez art arda 4 maçtan galibiyetle ayrıldı.

Bordo-mavililer, bu sezon 7 ile 10. haftalar arasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 4-3, Zecorner Kayserispor'u 4-0, Çaykur Rizespor'u 2-1 ve İkas Eyüpspor'u 2-0 yenerek 4 maçtan galibiyetle ayrılmış ve Galatasaray deplasmanında 0-0 berabere kalıp galibiyet serisini sürdürememişti.

Trabzonspor, ikas Eyüpspor'u da mağlup etmesi halinde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ilk kez 5 haftayı art arda galibiyetle kapamış olacak.

