Cemre Vakfı ile TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) arasında, çevre ve iklim odaklı projeleri kapsayan stratejik iş birliği protokolü imzalandı.

Cemre Vakfı ile TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü arasında işbirliği protokolü imzalandı Cemre Vakfı ile TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) arasında, çevre ve iklim odaklı projeleri kapsayan stratejik iş birliği protokolü imzalandı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, protokol, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Burcu Özsoy ve Cemre Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Gökgöz tarafından imzalandı.

Bu ortaklık ile küresel iklim değişikliği ve çevre sorunlarına karşı yürütülen çalışmalara akademik ve bilimsel bir ivme kazandırılması hedefleniyor.

İmzalanan protokol, küresel iklim değişikliğinin en net gözlemlendiği alanlardan biri olan Antarktika ve kutup bölgelerine yönelik farkındalık çalışmalarını, çevre ve iklim odaklı projeleri kapsıyor.

TÜBİTAK KARE'nin sahip olduğu bilimsel birikim ile Cemre Vakfı'nın çevre vizyonunun geleceğin ekolojik adımlarında bir araya geleceği bu süreçte gerçekleştirilecek uygulamalı projelerle, küresel çevre sorunlarına karşı bilimsel çözümlerin üretilmesi amaçlanıyor.

Protokol kapsamında, Cemre Vakfı gönüllüleri, gençler eğitim süreçlerinde aktif rol üstlenecek. Antarktika ve küresel iklim çalışmaları odağında yürütülecek faaliyetlere dahil olma fırsatı yakalayacak olan katılımcılar, çevre projelerinin bilimsel boyutunu doğrudan deneyimleyecek.

Akademik verileri saha gözlemleri ve eğitim programlarıyla birleştiren gençler, ekolojik dönüşümün ve kutup araştırmaları farkındalığının öncüleri olarak yetişecek.

İş birliği, bilimsel araştırmaların toplumsal farkındalıkla buluşması ve genç nesillerin çevre diplomasisi ile bilimsel çalışmalarda daha etkin rol alması açısından önem taşıyor.