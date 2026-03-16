UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları, yarın başlayacak. Galatasaray, 1-0 kazandığı son 16 turu ilk maçının rövanşında 18 Mart Çarşamba günü TSİ 23.00'te İngiltere temsilcisi Liverpool'a konuk olacak.
İstanbul
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun son 16 turunda yarın ve 18 Mart Çarşamba günü 8 karşılaşma oynanacak.
Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını çeyrek finale yazdıracak.
Galatasaray, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında 18 Mart Çarşamba günü TSİ 23.00'te İngiltere temsilcisi Liverpool'a konuk olacak.
Sarı-kırmızılılar, Liverpool'u geçmesi halinde çeyrek finalde Paris Saint-Germain (PSG)-Chelsea (5-2) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
"Devler Ligi"nde son 16 turu rövanşlarının (TSİ) programı ve ilk maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Yarın:
20.45 Sporting (Portekiz) - Bodo/Glimt (Norveç) (0-3)
23.00 Chelsea (İngiltere) - PSG (Fransa) (2-5)
23.00 Manchester City (İngiltere) - Real Madrid (İspanya) (0-3)
23.00 Arsenal (İngiltere) - Bayer Leverkusen (Almanya) (1-1)
18 Mart Çarşamba:
20.45 Barcelona (İspanya) - Newcastle United (İngiltere) (1-1)
23.00 Liverpool (İngiltere) - Galatasaray (0-1)
23.00 Bayern Münih (Almanya) - Atalanta (İtalya) (6-1)
23.00 Tottenham (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya) (2-5)