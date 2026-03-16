Basketbol Avrupa Ligi'nde ertelenen Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçı yarın oynanacak

Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 14. haftasının erteleme maçında Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yarın deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.

Metin Arslancan  | 16.03.2026 - Güncelleme : 16.03.2026
Basketbol Avrupa Ligi'nde ertelenen Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçı yarın oynanacak Fotoğraf: Arife Karakum/AA

İstanbul

Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.15'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nde çıktığı 30 karşılaşmada 22 galibiyet, 8 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, zirvede yer alıyor.

Yunanistan ekibi ise oynadığı 31 maçta 20 kez sahadan galip ayrılırken, 11 müsabakada da rakiplerine kaybetti ve ikinci basamakta kendine yer buldu.

Fenerbahçe Kulübü Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, 4 Aralık'ta ertelenen müsabakanın ardından "Olympiakos'un salonundaki su sızıntısından kaynaklanan durum nedeniyle karşılaşmanın oynanamadığını" dile getirmişti.

Takımların organizasyonda bu sezonki randevusunda Fenerbahçe Beko, sahasında Olympiakos'u 88-80 yendi.


- İki takım arasında 38. randevu

Fenerbahçe ile Olympiakos, Basketbol Avrupa Ligi'nde 38. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında Ekim 2002'den bu yana oynanan 37 müsabakanın 19'unu sarı-lacivertli ekip, 18'ini ise Yunanistan temsilcisi kazandı.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının beşinci duruşması başladı
Hakkari'de yolda kalan 2 kadın ve bir bebeğin yardımına trafik ekipleri yetişti
Emine Erdoğan, Türk milleti ve İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik etti
Dışişleri Bakanlığından Kırım'ın Rusya tarafından yasa dışı ilhakının 12. yılına ilişkin açıklama
Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'tan Kadir Gecesi mesajı

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakibi Macaristan

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avustralya'ya 77-74 mağlup oldu

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Japonya'yı 75-67 mağlup etti

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Japonya'yı 75-67 mağlup etti
NBA'de Pistons, sahasında Grizzlies'i 126-110 mağlup etti

NBA'de Pistons, sahasında Grizzlies'i 126-110 mağlup etti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı
