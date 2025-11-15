Galatasaray, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü

İstanbul
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, salonda kuvvet çalışmasıyla başladı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Sahada topla ısınma ve 4 grup halinde 4'e 1 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dört takımlı turnuvanın ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.