Spor, Futbol

Galatasaray, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 22 Kasım Cumartesi günü Gençlerbirliği'ni ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Ceren Aydınonat  | 15.11.2025 - Güncelleme : 15.11.2025
Galatasaray, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, salonda kuvvet çalışmasıyla başladı.

Sahada topla ısınma ve 4 grup halinde 4'e 1 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dört takımlı turnuvanın ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

