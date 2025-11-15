Bakan Kurum: Önümüzdeki ay evine kavuşmamış tek bir depremzede kardeşimizi bırakmayacağız
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Önümüzdeki ay evine kavuşmamış tek bir depremzede kardeşimizi bırakmayacağız ve 453 bin yuvamızı inşallah kardeşlerimize teslim edeceğiz." dedi.
Adıyaman
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Adıyaman'da düzenlenen "350 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni"nde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, acıyı umuda, enkazı yuvaya, gözyaşlarını tebessüme çevirdiklerini ifade etti.
6 Şubat'ı unutmadıklarını ve unutturmadıklarını belirten Kurum, şunları kaydetti:
"O an yüreklerimiz titredi ama milletçe el ele verdik, devletimiz ilk andan itibaren afetzede kardeşlerimiz için seferber oldu. Depremin 15. gününde ilk yuvalarımızın temellerini attık. Yaralarımızı sardık, şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırdık. Bugün de küllerimizden doğan bu yeni yuvalarımızın 350 bin umuda, 350 bin tebessüme, 350 bin huzura dönüştüğüne şahit oluyoruz. Allah'ın izniyle durmayacağız, önümüzdeki ay evine kavuşmamış tek bir depremzede kardeşimizi bırakmayacağız ve 453 bin yuvamızı inşallah kardeşlerimize teslim edeceğiz. İnanın, dünyada hiçbir ülke böylesi bir felaketin ardından böyle kısa bir sürede 450 bin yuvayı asla inşa edemez. Elbette tarihte eşi benzeri görülmemiş bu muazzam eserler milletine sevdalı bir devletin gücüdür, tarihe kazınan zaferimizin adıdır ve bu eserler yuva kuran liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonudur, kararlılığıdır."
Türkiye Yüzyılı'nda bir yandan deprem bölgesinde hayatı yeniden canlandırırken, diğer yandan 500 bin sosyal konut hamlesiyle dar gelirli ve ev sahibi olmayan vatandaşlara yeni yuvalar inşa ettiklerini aktaran Kurum, "Devletimiz öyle büyük, öyle merhametli, öyle kuvvetli ki afetzede kardeşlerimize kucak açarken aynı anda milyonlarca vatandaşımızın geleceğini aydınlatıyor. Bize diyorlar ki 'Devlet nerede?' Biz de diyoruz ki 'İşte, devlet burada.' Devlet 350 bin yuvamızı bitirdi ve anahtarını afetzede kardeşlerimize teslim ediyor. Onlar, 'Bedava ev yapacağım.' vaadiyle milletimizi aldatıyor, biz ise deprem bölgesinde yaşayan 14 milyon kardeşimize verdiğimiz sözü tutmanın hep birlikte gururunu yaşıyoruz. Milletimize söz veriyoruz, bir an bile durmayacağız, depremzede kardeşlerimiz için, asil milletimiz için gece gündüz demeden çalışacağız." ifadelerini kullandı.
Bakan Yerlikaya: Bu, büyük bir iradenin, milletine sadakatle bağlı bir liderliğin eseridir
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dünyanın en büyük konut seferberliğiyle eşi benzeri görülmemiş bir mücadele verildiğini söyledi.
Yerlikaya, şöyle devam etti:
"Bugüne kadar 304 bin bağımsız bölümü, yeni konutu ve iş yerini hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ettik. Bugün ise toplam 42 bin konut ve 3 bin iş yerini hak sahibi kardeşlerimize Allah'ın izniyle teslim edeceğiz. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu 9. kura töreni ile birlikte 350 bin bağımsız bölümü siz kıymetli hak sahibi kardeşlerimize teslim etmiş olacağız. Dile kolay 350 bin konut ve iş yeri. Bu, büyük bir iradenin, güçlü bir devlet aklının, milletine sadakatle bağlı bir liderliğin eseridir. Depremde hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz."
Bakan Yumaklı: Sadece son 23 yılda Adıyaman'ımıza 67 milyar lirayı aşan yatırımlarda bulunduk
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da "asrın felaketi"nden sonra milletin devletiyle omuz omuza vererek yaraları sardığını ve bunun en güzel örneklerinden birini Adıyaman'ın gösterdiğini belirtti.
Adıyaman'da tarımsal üretimin gelişmesi için çalıştıklarını ifade eden Yumaklı, "Sadece son 23 yılda Adıyaman'ımıza 67 milyar lirayı aşan destek ve yatırımlarda bulunduk. Peki bu destek ve yatırımlar ne oldu? Bugün bitkisel üretim miktarında yüzde 20'ye yakın, hayvansal üretim miktarında yüzde 34'e yakın, su ürünlerinde ise yüzde 219'a yakın iyileşmeler sağlanmış oldu." diye konuştu.
Adıyaman'da birçok alanda yatırımlar yapıldığını dile getiren Yumaklı, şöyle devam etti:
"Son 23 yılda Adıyaman'a su ve sulama alanında 42 milyar liralık yatırım yapılarak 95 tesis hamdolsun hizmete alındı. Bu söz değildir, bu laf değildir, bu eserdir, bu hizmettir. İnşallah Adıyaman'ımız bu yatırımlarla ve bundan sonra yapılacak projelerle üretimini daha da katlayacak. Yeni ürünlerin burada üretilmesi için hep birlikte gayret edeceğiz.
Çetintepe Barajı da tahayyülleri hizmete değil laf yetiştirmeye çalışanlara bir cevap olarak ağustostan itibaren su tutmaya başladı. 5 bin 860 dönümlük alanı sulayacak pompaj sulamasını da bu yılın sonuna kadar hizmete alacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Bu projenin ikinci kısmı olan ve 53 bin 750 dönümlük sahayı sulayacak Bebek 2 Projesi'nin pompa istasyonunu da tamamlayacağız. Yine toplam yatırım bedeli 8,5 milyar lira olan Gömükan Barajı ve 73 bin dönümlük Gömükan Sulaması'nı 2026 yılı sonuna kadar hizmete alacağız."
Yumaklı, 13 bin dönümlük sulama sahasına sahip Çat Barajı (Çelikhan Barajı) projesinin de 2026 sonuna kadar tamamlanacağını kaydetti.
"Koçali Barajı planlandığı yere yapılmaya devam edecek"
Koçali Barajı'nın durdurulmasının veya başka yere taşınmasının söz konusu olmadığını vurgulayan Yumaklı, sözlerini şöyle tamamladı:
"Hayalleri, tahayyülleri laf yetiştirmekten ve tezvirattan öteye geçmeyenler için bir dedikodu malzemesi olmuştu. Koçali Barajı deprem sonrasında dünya literatürüne giren bir zemin problemine uğramıştı. Bununla ilgili dünyanın en iyileriyle çalıştık. Buradan ifade ediyorum, Koçali Barajı planlandığı yere yapılmaya devam edecek. Durdurulması söz konusu değildir. Başka bir yere taşınması söz konusu değildir. İnşallah zamanında da tamamlayacağız."
Bakan Göktaş: Her bir konut aslında dayanışmanın da simgesidir
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise törende yaptığı konuşmada, konutların hak sahiplerine hayırlı olmasını diledi.
6 Şubat depremlerinin hemen ardından bakanlık olarak bölgede başlattıkları çalışmaların hala devam ettiğini ifade eden Göktaş, insanı merkeze alan bir siyaset yaptıklarını söyledi.
Kalıcı konutların yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Göktaş, "Aslında bugün sadece yeni evler teslim edilmiyor. Her bir konut sevgiyle örülmüş ve milletimizin fedakarlığıyla inşa edilmiş. Bu anlamda her bir konut aslında dayanışmanın da simgesidir. Güçlü Türkiye'nin sağlam temeller üzerine yükselmesi demektir. Çocuklarımız gülümseyerek sokaklarında oynayacak. Gerçekten bu kadar kısa bir sürede şehrimizin çehresini değiştirecek çok güzel eserler inşa edildi." dedi.
Deprem bölgesinde yürüttükleri çalışmaları anlatan Göktaş, psikososyal destek süreçlerinin hala devam ettiğini belirtti.
Göktaş, depremin ilk anından itibaren Adıyaman'da görev yapan ekiplerin, çocuk ve yaşlı hizmetleri gibi tüm alanlarda kesintisiz hizmet vermeye devam ettiğini ifade ederek, "Sahada görev yapan sosyal hizmet uzmanlarımız, psikologlarımız, çocuk gelişimcilerimiz, aile sosyal destek ekiplerimiz bir gün bile geri durmadı." dedi.
2025'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlatan Göktaş, şunları kaydetti:
"Bizler de sizler de zor zamanlarımızda her daim ailelerimizden güç alarak bugünlere gelmedik mi? Biz her daim ailelerimizle dirençli kaldık, ailelerimizle ayakta durduk. Evladımızla, yakınımızla, komşumuzla… Bunlar her zaman bizlerin değeri ve Aile Yılı'nda Adıyaman'da ailelerimizin her daim yanında olduk. Gençler için geçen sene evlilik kredisini Adıyaman'dan da başlattık. 18-29 yaş arasındaki gençlerimiz yuvalarını kursunlar diye bugüne kadar yürüttüğümüz bütün çalışmalarda ailelerimizi güçlendirmek, gençlerimizin yuva kurmalarını sağlamak adına önemli adımlar attık. 3 bine yakın Adıyamanlı gencimizi Aile ve Gençlik Fonu'yla evlendirdik."
Göktaş, aile kavramına devlet olarak büyük hassasiyet gösterdiklerini dile getirerek, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Doğum yapan her bir annemizin yanında olduk ve bugüne kadar Adıyamanlı 5 bin 600'den fazla annemizin hesaplarına her ay düzenli desteklerimizi sağladık. Bugün yine sosyal ekonomik desteklerimiz ile evinde yaşlısına, engellisine bakan tüm ailelerimizin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Adıyaman'la kalbimiz atmaya devam ediyor. İyi ki varsınız. Adıyaman'ı her daim güçlendirmeye, ailelerin, gençlerin, yaşlıların, kadınların, çocukların yanında olmayı sürdüreceğiz."
Bakan Uraloğlu: Biz insanların hayal edemediğini hayata geçirdik
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da deprem bölgesindeki çalışmaları yorulmadan sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.
Adıyaman'ın ulaştırma ve altyapı çalışmalarına 23 yılda 33,5 milyar liralık yatırım yapıldığını bildiren Uraloğlu, kentte 2002'de 23 kilometre olan bölünmüş yol miktarının 275 kilometreye ulaştığını, ili Malatya'ya Şanlıurfa'ya, Kahramanmaraş'a, Diyarbakır'a ve Gaziantep'e bölünmüş yollarla bağladıklarını belirtti.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin boğaz köprüsü olarak nitelendirilen Nissibi Köprüsü'nü inşa ederek Adıyaman'ı Şanlıurfa ve Diyarbakır ile birleştirdiklerini aktaran Uraloğlu, 2015 yılından bugüne kadar yaklaşık 6,5 milyon insanın, aracın bu köprüyü kullandığını dile getirdi.
Uraloğlu, Kahta'da araç muayene istasyonunu aralık başı itibarıyla hizmete açacaklarını ifade ederek, kentin tüm demiryolu altyapısını yenilediklerini kaydetti.
Adıyaman'a hizmet etmeye devam edeceklerini vurgulayan Uraloğlu, şöyle devam etti:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sadece Adıyaman'a değil, ülkemizin dört bir yanına da hizmet etmeye, ulaşım ve iletişim altyapısı anlamında yurdumuzun her tarafına hizmet etmeye devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemize yaklaşık 300 milyar dolarlık ulaştırma ve altyapı yatırımı yaptık. Dile kolay, tam 300 milyar dolarlık. Bakın neler yaptık. Asya ile Avrupa'yı hem deniz altından hem de deniz üstünden dört defa birleştirdik. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli, Çanakkale Köprüsü, bunlar ancak bir liderin ileri görüşüyle, talimatıyla olur.
Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdi. Biz de bunları sizin desteğinizle, sizin gücünüzle hayata geçirdik çok şükür. İzmir-İstanbul Otoyolu'nu, Ankara-Niğde Otoyolu'nu, bunları bitirerek hayata geçirdik. 2002 yılında Türkiye'de sadece 7 il birbirine bölünmüş yollarla bağlanıyordu. 6 bin 101 kilometreydi. Bugün yaklaşık 29 bin 950 kilometreye bölünmüş yol uzunluğumuzu uzattık ve 77 ilimiz bölünmüş yollarla çok şükür birbirine bağlanmış oldu."
"Bizim yaptıklarımıza gerçekten şaşırıyorlar"
Uraloğlu, gelişmiş ülkelerin Türkiye'nin konutları yaptığı süre içerisinde enkaz kaldırma çalışması yapamadığına dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:
"İnşallah 350 bininci konutun anahtar dağıtımını Sayın Cumhurbaşkanımız buradan yapacak. Biz insanların hayal edemediğini, ulaştırmada, sağlıkta, savunma sanayisinde, özellikle toplu konutta hayata geçirdik. Bakın benim muhataplarım, birçok yabancı muhatabım var. İki gün önce Gürcistan Bakanı vardı. Bizim yaptıklarımıza gerçekten şaşırıyorlar."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.