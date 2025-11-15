Dolar
42.33
Euro
49.12
Altın
4,084.94
ETH/USDT
3,180.00
BTC/USDT
96,298.00
BIST 100
10,565.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Fatih'teki zehirlenme olayıyla ilgili 3 kişi daha gözaltına alındı

Zehirlenerek hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun kaldığı Fatih'teki otelde konaklayan 2 turistin de bulantı ve kusma şikayetiyle tedavi altına alınması üzerine, otelin yetkilisi ve ilaçlama yapan 2 kişi gözaltına alındı.

Ahmet Cemil Yeşilmen, Emrah Gökmen  | 15.11.2025 - Güncelleme : 15.11.2025
Fatih'teki zehirlenme olayıyla ilgili 3 kişi daha gözaltına alındı

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Almanya'dan geldikleri İstanbul'da, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybeden Çiğdem Böcek, çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal'ın (3) kaldığı Fatih'teki otelde konaklayan 2 turistin de aynı şikayetlerle hastanede tedavi altına alınması üzerine çalışma yaptı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin de denetim yaptığı otelde ilaçlama çalışması yapıldığının öğrenilmesinin ardından ekipler, otel yetkilisi ve ilaçlama yapan 2 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Öte yandan anne ve 2 çocuğunun ölümünün ardından gözaltına alınan 4 şüphelinin de işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Bu arada AFAD ekipleri de otelde inceleme yaptı.

Ne olmuştu?

Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti. Anne ve baba da yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

Polis ekiplerinin çalışmasında ailenin 9 Kasım'da Almanya'dan İstanbul'a gelerek Fatih'teki otelde konakladığı, 11 Kasım'da Ortaköy'de bulunan seyyar satıcıdan midye ve restoranda yemek yediği belirlenmişti.

Aynı gün başlayan kusma ve mide bulantısı şikayetlerinin devam etmesi nedeniyle aile bireylerinin 12 Kasım'da çevre hastanelere gittiği, uygulanan tedavinin ardından taburcu edilerek otele geri döndükleri anlaşılmıştı.

Otelde anne Çiğdem Böcek'in kızının hareketsiz yattığını görmesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince tüm aile bireyleri hastaneye kaldırılmış, çocuklar burada yaşamını yitirmişti.

Olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğünce de soruşturma başlatılmıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Çiğdem Böcek, dün sabah hayatını kaybetmişti.

Aynı otelde konaklayan turistler İtalya uyruklu elektrik mühendisi Mustafa T. ile Fas uyruklu aşçı Reda F. de gece saatlerinde bulantı ve kusma şikayetleri üzerine hastanede tedavi altına alınmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fatih'teki zehirlenme olayıyla ilgili 3 kişi daha gözaltına alındı
Bakan Kurum: Önümüzdeki ay evine kavuşmamış tek bir depremzede kardeşimizi bırakmayacağız
Ümraniye'de "Kazancım Gazze İçin" kampanyası tanıtıldı
Adana'da depremde yıkılan apartmanın donatıları yönetmeliğe uygun bulunmadı
Şehit Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı

Benzer haberler

Fatih'teki zehirlenme olayıyla ilgili 3 kişi daha gözaltına alındı

Fatih'teki zehirlenme olayıyla ilgili 3 kişi daha gözaltına alındı

Kontrolsüz toplanan bitkiler ve toplu yemeklerdeki sağlıksız gıdalar zehirlenme riskini artırıyor

Fatih'te otelde kalan 2 turist bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu

KKTC'nin kuruluş yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne KKTC bayrağı asıldı

KKTC'nin kuruluş yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne KKTC bayrağı asıldı
Malcolm X'in kızı yazar Ilyasah Shabazz, İstanbul'da okurlarla bir araya geldi

Malcolm X'in kızı yazar Ilyasah Shabazz, İstanbul'da okurlarla bir araya geldi
İstanbul'daki zehirlenme şüphesi soruşturmasında 4 kişi gözaltına alındı

İstanbul'daki zehirlenme şüphesi soruşturmasında 4 kişi gözaltına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet