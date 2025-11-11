Dolar
42.23
Euro
48.84
Altın
4,137.27
ETH/USDT
3,561.50
BTC/USDT
105,068.00
BIST 100
10,833.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara'da "Hedef Pazar ABD Zirvesi"nde konuşuyor
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor, Fatih Tekke ile sahasında sadece 1 kez kaybetti

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında ağırladığı Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde iç sahadaki 14 resmi karşılaşmada sadece 1 mağlubiyet yaşadı.

Selçuk Kılıç  | 11.11.2025 - Güncelleme : 11.11.2025
Trabzonspor, Fatih Tekke ile sahasında sadece 1 kez kaybetti

Trabzon

Süper Lig'de geride kalan 12 haftada topladığı 25 puanla 3. sırada yer alarak zirve yarışını sürdüren bordo-mavililer, iç sahada bu sezon yenilgi görmezken 4 galibiyet, 3 beraberlik sonucunda 15 puanı hanesine yazdırdı.

Trabzonspor, iç sahada 2,14 gibi yüksek bir puan ortalamasıyla maçlarını oynadı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Karadeniz ekibi, sahasında Kocaelispor ve Hesap.com Antalyaspor'u 1-0, Zecorner Kayserispor'u 4-0, ikas Eyüpspor'u 2-0 yenerken, Gaziantep FK, Samsunspor ve Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Sahasında 11 gol atan bordo-mavililer, kalesinde sadece 3 gol gördü.

Tekke yönetimindeki iç saha maçları

Trabzonspor, Papara Park'ta teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon ve bu sezon olmak üzere toplam 12 lig karşılaşmasına çıktı.

Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak rakiplerine sadece 1 kez 3 puan verdi.

185 gündür kaybetmiyor

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile sahasındaki tek yenilgisini Galatasaray'a karşı yaşadı.

Bordo-mavililer, geçen sezonun 35. haftasında ligi şampiyon olarak bitiren sarı-kırmızılı takım karşısında 2-0'lık yenilgiyle sahasından ayrılmıştı.

Trabzonspor, 10 Mayıs'ta oynanan bu karşılaşmanın ardından 185 günlük sürede iç sahada mağlubiyet yaşamadı.

Kupada da 2 galibiyet

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında aldığı sonuçlarla final oynadı.

Sipay Bodrum FK ile oynanan çeyrek final karşılaşmasını uzatma bölümünde attığı golle 3-2 kazanarak yarı finale yükselen bordo-mavililer, yarı finalde de Göztepe'yi 2-0 yenerek finale yükselmişti.

Trabzonspor, böylece Tekke yönetiminde iç sahada çıktığı 14 resmi karşılaşmada 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TİKA'dan Bosna Hersek'te ağaçlandırma çalışmalarına destek
Emine Erdoğan'dan "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" paylaşımı
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan "Milli Ağaçlandırma Günü" paylaşımı
İstanbul trafiği itfaiyenin yangınlara varış süresini uzattı

Benzer haberler

Trabzonspor, Fatih Tekke ile sahasında sadece 1 kez kaybetti

Trabzonspor, Fatih Tekke ile sahasında sadece 1 kez kaybetti

Eren Elmalı, milli takımın aday kadrosundan çıkarıldı

Fenerbahçe Kulübü, hakem Lindhout'un yönetimiyle ilgili UEFA'ya başvurdu

Samsunspor'un namağlup serisi 11 maça çıktı

Samsunspor'un namağlup serisi 11 maça çıktı
Trabzonspor, lig sıralamasında ilk 8'de bulunan rakipleri karşısında galip gelemedi

Trabzonspor, lig sıralamasında ilk 8'de bulunan rakipleri karşısında galip gelemedi
Samsunspor, konuk ettiği ikas Eyüpspor'u 1-0 yendi

Samsunspor, konuk ettiği ikas Eyüpspor'u 1-0 yendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet