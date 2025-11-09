Samsunspor, konuk ettiği ikas Eyüpspor'u 1-0 yendi

Samsun
10. dakikada Zeki Yavru'nun uzak mesafeden sert vuruşunda, kaleci Felipe son anda parmaklarıyla topu kornere çeldi.
42. dakikada konuk ekibin kazandığı serbest atışta Kerem Demirbay, ceza sahasına ortasını yaptı. Thiam'ın kafa vuruşunda, kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı kontrol etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
İkinci yarı
47. dakikada Tomasson'un ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Holse'nin kafa vuruşunda, kaleci Felipe son anda topu kornere gönderdi.
51. dakikada Emre Kılınç'ın ceza sahası sağ çaprazından arka direğe ortasında topla buluşan Ndiaye'nin şutunda, kaleci Felipe meşin yuvarlağı çizgi üzerinde kontrol etti.
57. dakikada Holse'nin pasında ceza sahası dışından Eyüp Aydın'ın aşırtma vuruşunda kaleci Felipe, son anda topu kornere çeldi.
85. dakikada Samsunspor öne geçti. Köşe atışını kullanan Emre Kılınç'ın ortasında ön direkte Ndiaye, kafayla topu arka direğe yönlendirdi. Bu bölümdeki Borevkovic, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-0.
Karşılaşmayı Samsunspor 1-0 kazandı.
"Belki bir puan bizim için iyi olabilirdi ama maalesef buradan mağlup ayrılıyoruz"
ikas Eyüpspor'un teknik direktörü Orhan Ak, "Belki bir puan bizim için iyi olabilirdi ama maalesef buradan mağlup ayrılıyoruz." dedi.
Ak, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, oyuncularını kutladı.
Oyun disiplininden futbolcularının ayrılmadığını v iyi işler yaptıklarını anlatan Ak, "Özellikle ilk 45 dakika istediğimizi aldık. Belki ilk 45 dakika o yakaladığımız pozisyonlar, geçişler, cezası alanına daha fazla girdik ama maalesef o ilk yerdeki bölümde sonuçlandırmayı yapamadık. Samsunspor son dönemlerde çok kondisyonu iyi bir takım. Özellikle ilk yarı çok dominant oynuyor. Hem maçı domine edip hem de özellikle ilk 20-30 dakikada 2-0 skorları yakalayan bir takım ama ilk yarı bizim istediğimiz gibi geçti." ifadesini kullandı.
Ak, ikinci yarının Samsunspor'un üstünlüğünü ile geçtiğini belirterek, "Çok pozisyon vermedik, takım savunması, takım disiplininden uzaklaşmadık. Fakat 85'in dakikada maalesef duran toptan yediğimiz golle buradan mağlup ayrılıyoruz. Üzgünüz, belki ilk yarı skoru yakalayabilirdik ama ikinci yarı onlar, daha üstündü. Belki bir puan bizim için iyi olabilirdi ama maalesef buradan mağlup ayrılıyoruz. Şimdi önümüzde milli takım arası var. Daha çok çalışıp buradan çıkmasını becereceğiz inşallah." şeklinde konuştu.
Bir basın mensubunun, Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın gözaltına alınma ile ilgili soruya Ak, "Biz tamamen sahaya odaklanmaya çalışıyoruz. Türk adaletine güveniyoruz. Süreci takip edeceğiz. Kulüp gereken açıklama yapacaktır." diye konuştu.
"Takımımla gurur duyuyorum"
Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, takımı ile gurur duyduğunu söyledi.
Alman hoca, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, zor bir karşılaşma oynadıklarını kaydetti.
İlk yarı takım halinde yorgun olduklarını anlatan Reis, "İkinci yarıda çok daha iyi bir performans göstermeye başladık. Baskılarımız da şiddetli oldu ve daha sonrasında da golü bulduk. Gol atmayı hak etmiştik. Takımımla gurur duyuyorum. Her 3 günde bir karşılaşma oynuyorlar. Bugün kulübeden sonradan oyuna giren oyuncuların desteği ve katkısı da önemliydi. İyi bir performans gösterdiler. Umarım bugün herkes taraftarın desteğini görmüşlerdir. Sonuç olarak takıma harika bir destekte bulundular. Yorulduk dediğimizde bize destekte bulundular. Galibiyeti aldığımızda da onlarla birlikte kutladık." dedi.
Sakat oyuncular hakkında da bilgi veren Reis, şunları kaydetti:
"Emin olmamakla birlikte çok büyük ihtimalle Nctham milli aradan sonra bize katılacak. Diğer oyuncularımız bize dönmesi biraz sürecek. Bugün 1 golle bile olsa galip geldik. Takım halinde bugün çok fazla çalıştık. Perşembe günü oynadığımız karşılaşmada da enerji sarf etmiştik. Konyaspor karşılaşması da benim için zor geçmişti. Son dakikalarda yorulduk. Savunmada ve hücumda güzel işler yaptık. 1 gol de olsa bugün galip ayrılmayı bildik. Oyunun geneline baktığımızda çok fazla fırsatlar yakaladık. Onları değerlendiremedik. Bu eksikliklerimiz üzerine antrenmanlarımızı yapıp değerlendireceğiz. Milli araya giriyoruz. Oyuncularımız birkaç gün izinli olacak. Ondan sonra zorlu bir fikstür başlıyor. 1 ayda 9 maç oynayacağız."