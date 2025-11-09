İstanbul
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Zecorner Kayserispor'u 4-2 yenen Fenerbahçe, zirveyle puan farkını 1'e indirdi.
Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmaya tutuk başlayan Fenerbahçe, pozisyon üretmekte zorlandı. Oyunun faul gerekçesiyle sık sık durduğu ilk yarıda 38. dakikada Marco Asensio'nun golüyle öne geçen sarı-lacivertliler, 40. dakikada Dorgeles Nene ile farkı 2'ye çıkardı ve soyunma odasına bu skorla gitti.
İkinci yarıya hızlı başlayan ve 50. dakikada yine Nene ile 3. golü bulan Fenerbahçe, 53. dakikada German Onugkha'nın golüne engel olamadı. Çabuk toparlanan sarı-lacivertliler, 63. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile farkı yeniden 3'e çıkardı. Golün ardından oyunu kontol etmeye çalışan Fenerbahçe, 74. dakikada yine German Onugkha ile topu ağlarında gördü. Kalan bölümde başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahadan 4-2 galip ayrıldı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Bu sonuçla sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın mağlubiyet yaşadığı haftada puanını 28'e yükseltti ve zirveyle farkı 1'e indirdi.
Namağlup tek takım
Fenerbahçe, Süper Lig'de 12. haftanın ardından mağlubiyet görmeyen tek takım oldu.
Müsabaka öncesinde Galatasaray ile ligde yenilgi yüzü görmeyen tek takım durumunda bulunan sarı-lacivertliler, rakibinin Kocaelispor'a mağlup olmasının ardından ligde yenilgisiz tek takım durumuna yükseldi.
Kerem takımıyla ligde ilk golünü attı
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli formayla ligdeki ilk golünü attı.
UEFA Avrupa Ligi'nde takımına 3 maçta 3 gol katkısı veren Kerem, ligde ise tamamı ilk 11'de 7 mücadelede gol bulamamıştı.
Kerem, 63. dakikada takımının 4. golünü kaydederken, sarı-lacivertli formayla ligdeki ilk golünü de Kayserispor'a karşı atmış oldu.
Fred performansıyla dikkati çekti
Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Fred Rodrigues, Kayserispor karşısında performansıyla alkış aldı.
Düşen performansı nedeniyle sarı-lacivertli formayla 9 resmi maçın ardından ilk 11'de görev alan Fred, etkili bir oyun ortaya koyarken 2 de gol pası verdi.
Asensio 4 gole ulaştı
Fenerbahçe'nin İspanyol orta sahası Marco Asensio, sarı-lacivertli formayla gollerini sürdürdü.
Süper Lig'de 7. kez ilk 11'de sahaya çıkan Asensio, 38. dakikada takımını öne geçiren gole imza attı.
Asensio, Kasımpaşa, Fatih Karagümrük ve Beşiktaş'ın ardından Kayserispor filelerini de havalandırarak gol sayısını 4'e taşıdı.
Nene siftah yaptı
Fenerbahçe'nin Malili kanat oyuncusu Dorgeles Nene, sarı-lacivertli formayla siftah yaptı.
Mücadelesiyle beğeni toplayan 22 yaşındaki oyuncu, Kayserispor maçına kadar gol bulmayı başaramamıştı.
Nene, 40. dakikada takımının 2. golünü kaydederken, kendisi adına da ilk golünü bulmuş oldu.
Genç oyuncu, 50. dakikada bir gol daha bularak müsabakayı 2 golle tamamladı.
Semedo, cezalı duruma düştü
Fenerbahçe'nin Portekizli sağ beki Nelson Semedo, cezalı duruma düştü.
Maç öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan tecrübeli oyuncu, 46. dakikada gördüğü sarı kart nedeniyle Çaykur Rizespor deplasmanında forma giyemeyecek.
Saran ve Tedesco'ya tribünlerden destek
Fenerbahçeli taraftarlar, başkan Sadettin Saran ve teknik direktör Domenico Tedesco'ya destek verdi.
Sarı-lacivertliler, maçın son bölümünde önce başkan Saran lehine, ardından da İtalyan çalıştırıcı lehine tezahüratta bulundu.
Sarı-lacivertlilerin basın sözcüsü Ali Gürbüz: Bugün takımımız çok iyi mücadele verdi
Takımın çok yoğun çalıştığını dile getiren Gürbüz, "Bugün takımımız çok iyi mücadele verdi. Hocamızı, teknik heyetimizi, oynayan, oynamayan bütün oyuncularımızı tebrik ediyorum. Takımımız çok yoğun bir çalışma içerisinde. 1 haftada iki maç oynadık. Enerjileri hep yüksek, çok çalışıyorlar. Lig maratonu uzun. Maç maç bakıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Takım da çok iyi bir seviyeye gelmek üzere. Hocamızla birlikte çok iyi bir gayret içindeler. Bugün taraftara da ayrı bir paragraf açmak istiyoruz. Taraftarımızın yoğun ilgisi ve desteği takımımızı da yukarı çekiyor." diye konuştu.
Takım ve taraftarın birbirlerini yükselttiğini aktaran Gürbüz, şöyle devam etti:
"Takım iyi oynadıkça taraftar yükseliyor, taraftar destek verdikçe takım yükseliyor. İkisi birbirini destekliyor. Taraftarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Kısa bir milli ara var. Bu arayı çok iyi değerlendirip takımımızı daha iyi hale getirmeye çalışacağız. Milli takıma gitmeyen oyuncularla hocamız çok iyi bir çalışma dönemi geçirecek. Onlar da planlarını yaptılar. Biz, rakiplerimizin ne yaptığından daha çok kendi yaptıklarımızla ilgileniyoruz. Biz her maça 3 puan parolasıyla çıkıyoruz. Lig uzun bir maraton, tabii ki puan kayıpları olacak. Bu her takım için geçerli. Önemli olan daha az puan kaybı olması. Şimdiye kadar takımımız iyi gidiyor. Lig başındaki ufak tefek puan kayıpları dışında son birkaç hafta içerisinde çok iyi sonuçlar alıyoruz. Gün geçtikçe takımımızın enerjisi de yükseliyor. O da gelecek için umut verici. Biz bu maratonda daha çok maç maç kendi takımımızın sonuçlarına bakıyoruz."
Adil ve temiz bir lig istediklerini anlatan Gürbüz, "Soruşturmayla ilgili daha önce de dedikodular vardı ama yaklaşık 10 gün oldu başlayalı. Biz zaten adil ve temiz bir lig olmasını istiyoruz. Hata yapmak insana mahsus, tabii ki olacak ama en az olmasını istiyoruz. Kötü niyet olmasın istiyoruz. Başka bir talebimiz yok." değerlendirmesinde bulundu.
Transfer dönemi için önlerinde uzun bir süre bulunduğunu aktaran Gürbüz, şunları kaydetti:
"Ertan Bey, ekibi, başkanımız ve hocamızla birlikte sürekli diyalog halindeler. Ocak ayı gelince duruma göre bakacağız. Tabii hocamızın talepleri de önemli ve yönetimde bununla ilgilenen ekibin de çalışmalarını harmanlayacaklar. Ocak ayındaki gelişmelere ve o zamana kadar takımdaki oyuncuların durumuna göre hocamızın talebi değerlendirilecek. Şu an için onunla ilgili sıcak bir gelişme yok. Takımla ilgili kararları hoca ve teknik ekiple konuşarak alıyoruz. Eğer takım için bir sorun oluşturmayacaksa o talepleri değerlendiririz. Teknik ekip ve hocamızın negatif bir düşüncesi olursa onların dediğini uygulayacağız."
Takıma ve teknik heyete güvendiklerini aktaran Gürbüz, "Biz hocamıza da takımımıza da güveniyoruz. Sadettin Saran Başkanımız da bunu söyledi, toplantıda ifade etti. 'Bizim hocamız en iyi hoca. Bizim oyuncularımız en iyi oyuncular.' Biz bunu sürekli kendilerine hissettiriyoruz. Bizim görevimiz onların sağlıklı, mutlu, huzurlu bir ortamda yoğun bir çalışma yapmalarına imkan sağlamak. Biz elimizden geldikçe bunu yapıyoruz, onlar da karşılığını veriyorlar." şeklinde görüş belirtti.
Ali Gürbüz, Viktoria Plzen maçının hakemine ilişkin ise "Plzen maçının hakemiyle ilgili UEFA'ya bir başvuru yaptık. Hem disiplin sürecinin işletilmesi hem de Fenerbahçe'nin bundan sonraki maçlarına görevlendirilmemesi konusunda talebimiz oldu. Dün akşam itibarıyla başvurumuzu yaptık. Onunla ilgili de iletişim ekibimiz basına bilgilendirme yapacak." diyerek sözlerini tamamladı.
Kayserispor Teknik Sorumlusu Muhammed Türkmen: Bazı anları daha iyi oynamalıydık, üzgünüz
Chobani Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından, teknik direktör Radomir Dalovic'in cezası sebebiyle basın toplantısında konuşan Muhammed Türkmen, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yılına değinerek sözlerine başladı. 10 Kasım'ı hatırlatan Türkmen, "Atamızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Kendisi bizim için, ülkemiz için, Cumhuriyet'imiz için en önemli etken. Rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.
Maçta yedikleri ilk gole kadar savunma opsiyonlarını çok iyi yaptıklarını ve Fenerbahçe'ye pozisyon vermediklerini dile getiren Türkmen, şöyle konuştu:
"Fenerbahçe'nin serbest vuruşu hızlı şekilde kullanmasıyla kalemizde gördüğümüz ilk gol ve ardından gelen ikinci gol dengemizi bozdu. Buna rağmen maçı bırakmayan bir Kayserispor vardı. Son dakikalarda biraz şanslı olsaydık belki 4-3 olabilirdi ve Fenerbahçe baskı altında kalabilirdi. Bazı anları daha iyi oynamalıydık, üzgünüz. Kendi performansımızı değerlendireceğiz. Umuyorum ki milli aradan sonra daha iyi olacağız. Hocamızın gelmesinin ardından daha organize olan bir takım olduk. Defansif hatalarımız oldu. Bunların da üzerinden geçeceğiz."
Maç içerisinde Fenerbahçeli futbolcu Asensio'nun Carole'le yaşadığı pozisyona dikkati çeken Muhammed Türkmen, "Asensio'nun Carole'e yaptığı harekete kırmızı kart çıkabilirdi. Bazı avantaj pozisyonlarda hakemin oyunu durdurmak yerine devam ettirmesini beklerdik. Galatasaray'ın mağlup olduğu maçın ardından Fenerbahçe tribünleri bu maça çok asılacaktı ve taraftarın etkisini gördük. Rakibimizin istediğini aldığını gördük. Üzgünüz ve bu durumu düzeltmek için gerekli çalışmaları yapacağız." açıklamasında bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.