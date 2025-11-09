Galatasaray, namağlup ünvanını Kocaelispor karşısında kaybetti

Kocaeli
3. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ kanattan ortasında altıpas içindeki Tayfur Bingöl'ün kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.
14. dakikada Kocaelispor gole yaklaştı. Agyei'nin ara pasında savunmadan seken top, Tayfur Bingöl'ün önünde kaldı. Kaleci Uğurcan Çakır'la karşı karşıya kalan Tayfur'un şutunda, Uğurcan topu önledi. Boşta kalan topla buluşan Linetty'nin vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
21. dakikada ceza sahası dışından Serdar Dursun'un şutunda, kaleci Uğurcan Çakır iki hamlede topu kontrol etti.
39. dakikada ceza sahası içindeki Osimhen'in vuruşunda savunmaya da çarpan topu kaleci Jovanovic kornere çeldi.
45. dakikada Kocaelispor öne geçti. Sağ taraftan topla hareketlenen ve rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren Agyei'nin yerden yakın direğe doğru vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.
İkinci yarı
49. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Sallai'nin savunmanın arkasına uzun pasında Osimhen, kaleci Jovanovic ile karşı karşıya kaldı. Osimhen'in şutunda, Jovanovic topu kornere çeldi.
66. dakikada sarı-kırmızılı ekip yine gole yaklaştı. Sağ taraftan savunmanın arkasına sarkan Osimhen'in ortasında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın şutunda, savunma topu kale çizgisine yakın bir noktadan uzaklaştırdı.
80. dakikada Tayfur Bingöl'ün pasında hareketlenen Can Keleş, yarı sahayı topla geçti. Agyei ile birlikte hücum eden Tayfur, pas vermek yerine şut çekti. Meşin yuvarlak, Sanchez'e çarparak kornere gitti.
83. dakikada sağ taraftan Sallai'nin ortasında arka direkte Barış Alper Yılmaz, topu kafayla altıpas önüne indirdi. Osimhen, topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. VAR'dan gelen uyarıyla saha kenarındaki monitörde pozisyonu izleyen hakem Çağdaş Altay, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
Karşılaşma, Kocaelispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Galatasaray, namağlup ünvanını kaybetti
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu Kocaelispor'a 1-0 yenilen Galatasaray, namağlup ünvanını kaybetti.
Kocaeli Stadı'ndaki karşılaşmaya ev sahibi takım etkili başladı. Körfez ekibi, özellikle sağ kanatta Daniel Agyei ile geliştirdiği ataklardan tehlike oluşturdu. Sarı-kırmızılı ekip ise ilk yarıda gol pozisyonu üretmekte zorlandı. İlk yarının son dakikasında Serdar Dursun'un indirdiği topu önünde bulan Agyei, sağ taraftan içeriye doğru girerek yakın direğe yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi. Soyunma odasına ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle gidildi.
Sarı-kırmızılı ekip, ikinci yarıya ise daha etkili başladı. Galatasaray, özellikle sağ kanattan geliştirdiği ataklarda Leroy Sane ve Victor Osimhen ile tehlike oluştursa da rakibi karşısında gol bulamadı. Maç, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Bu sonuçla Galatasaray'ın bu sezon Süper Lig'deki yenilmeme serisi sona erdi. Ligde 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan sarı-kırmızılı ekip, 29 puanla 12. haftayı lider kapattı.
Kocaelispor ise 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 14 puana ulaştı.
Ligde 19 maçlık yenilmeme serisi sona erdi
Galatasaray'ın Süper Lig'deki 19 maçlık kaybetmeme serisi bitti.
Kocaelispor maçına kadar ligdeki son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 19 müsabakada 17 galibiyet ve 2 beraberlik elde etmişti. Kocaelispor mağlubiyetiyle Galatasaray'ın ligdeki 19 maçlık yenilmeme serisi sona erdi.
Ligde deplasmanda 9 maç sonra mağlup oldu
Galatasaray, Süper Lig'de dış sahada 9 maç sonra yenildi.
Kocaelispor maçına kadar deplasmandaki son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, ardından rakip statlarda çıktığı 9 müsabakayı da kazanmıştı.
Kocaelispor'a 1-0 yenilen Galatasaray'ın deplasmandaki 9 maçlık yenilmeme serisi sonlandı.
İlk defa üst üste 2 lig maçından gol çıkaramadı
Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde ilk defa üst üste 2 lig maçında gol atamadı.
Ligin 11. haftasında Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, 12. haftada da Kocaelispor'a 1-0 yenildi.
Galatasaray, ilk defa Okan Buruk yönetiminde üst üste 2 lig maçında gol bulamadı.
Galatasaray, dış sahada Kocaelispor'a 41 yıl sonra yenildi
Galatasaray, Süper Lig'de Kocaelispor'a dış sahada 41 sene sonra mağlup oldu.
Sarı-kırmızılı ekip, en son 16 Aralık 1984 tarihinde oynanan maçta Kocaelispor'a deplasmanda 1-0 yenilmişti. Galatasaray, sonrasında bu mağlubiyete kadar Kocaelispor'a konuk olduğu 15 lig maçında 11 galibiyet ve 4 beraberlik yaşamıştı.
Kocaelispor, ligde ilk defa üst üste 2 kez Galatasaray'ı yendi
Yeşil-siyahlı ekip, tarihinde ilk kez Süper Lig'de üst üste 2 kez Galatasaray'ı mağlup etti.
Bu maçla 16 yıl sonra Galatasaray ile tekrar karşılaşan Kocaelispor, en son 22 Şubat 2009 tarihinde sarı-kırmızılı rakibini 5-2 mağlup etmişti. Bu müsabakadan da 1-0'lık galibiyetle ayrılan Kocaelispor, tarihinde ilk defa üst üste 2 lig maçında Galatasaray'ı yendi.
Galatasaray'ın golü ofsayt sebebiyle iptal edildi
Kocaelispor karşısında sarı-kırmızılıların Victor Osimhen ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.
Karşılaşmanın 83. dakikasında Roland Sallai'nin sağ kanattan açtığı ortada Barış Alper Yılmaz'ın arka direkte indirdiği topta altıpas çizgisi üzerinde meşin yuvarlakla buluşan Osimhen, rakip ağları sarstı. VAR, hakem Çağdaş Altay'a pozisyonu izleme tavsiyesinde bulundu. Monitöre giden Çağdaş Altay, pozisyonun ofsayt olduğunu belirleyerek golü iptal etti.
Osimhen-Icardi ikilisi, bir sene sonra ilk 11'de birlikte görev aldı
Mauro Icardi-Victor Osimhen ikilisi, bir senenin ardından Kocaelispor karşısında ilk 11'de birlikte görev aldı.
Son olarak 7 Kasım 2024 tarihinde ilk 11'de çift santrfor olarak İngiliz ekibi Tottenham karşısına çıkan Mauro Icardi-Victor Osimhen ikilisi, Kocaelispor karşısında da birlikte sahada yer aldı.
Torreira, maça devam edemedi
Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, Kocaelispor karşılaşmasını sakatlandığı için tamamlayamadı.
Karşılaşmanın 63. dakikasında sakatlığı sebebiyle kendini yere bırakan Torreira, 64. dakikada da oyundan çıkarak yerini Gabriel Sara'ya bıraktı.
Daniel Agyei, ilk golünü Galatasaray'a attı
İngiliz kanat oyuncusu Daniel Agyei, Kocaelispor formasıyla ilk golünü Galatasaray'a kaydetti.
Daniel Agyei, ilk golünü Galatasaray'a attı

İngiliz kanat oyuncusu Daniel Agyei, Kocaelispor formasıyla ilk golünü Galatasaray'a kaydetti.

Bu sezon başında İngiltere temsilcisi Leyton Orient'ten yeşil-siyahlılara katılan Agyei, bu karşılaşmaya kadar 9 Süper Lig maçında görev almıştı.