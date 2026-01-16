Dolar
43.28
Euro
50.20
Altın
4,589.25
ETH/USDT
3,276.70
BTC/USDT
94,923.00
BIST 100
12,668.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Valencia Basket Başantrenörü Pedro Martinez, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile oynanan karşılaşmanın ardından Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda basın toplantısı düzenliyor.
logo
Spor, Futbol

Kayserispor, anlaşmaya vardığı Pierre-Gabriel'in kentten izinsiz ayrıldığını açıkladı

Kayserispor Kulübü, prensip anlaşmasına vardığı ve takımla antrenmana çıkan Fransız futbolcu Ronael Pierre-Gabriel'in izinsiz şekilde kentten ayrılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Esma Küçükşahin  | 16.01.2026 - Güncelleme : 16.01.2026
Kayserispor, anlaşmaya vardığı Pierre-Gabriel'in kentten izinsiz ayrıldığını açıkladı

Kayseri

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, konuyla ilgili bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan bilgilerinin büyük bir kısmının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Pierre-Gabriel'in transferiyle ilgili sürecin tamamen resmi ve kulüpler arası kurallara uygun şekilde yürütüldüğü belirtilerek, "Kayserispor Kulübü, öncelikle Dinamo Zagreb Kulübü ile resmi temas kurmuş, ilgili kulüpten gerekli izinleri aldıktan sonra oyuncu ile iletişime geçmiştir. Bu sürecin ardından Kayserispor ile Dinamo Zagreb arasında karşılıklı transfer anlaşması imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu anlaşma sonrasında oyuncunun kulübünün bilgisi ve izni dahilinde Kayseri'ye geldiği ve üzerinde mutabık kalınan tüm şartların belirtildiği sözleşmeyi imzaladığı kaydedildi.

Sözleşmenin imzalanmasının ardından oyuncunun takımla antrenmana çıktığı vurgulanarak, şöyle denildi:

"Antrenman sonrasında burada olmaktan mutlu olduğunu ve memnuniyetini bizzat kendisi ifade etmiştir. Ancak ertesi sabah saat 09.59'da oyuncunun menajeri tarafından gönderilen bir mesajın ardından oyuncu, menajerinin baskısı ve yanlış yönlendirmesi sonucu kulübümüzden herhangi bir izin alınmaksızın Kayseri'den ayrılmıştır. Bu yaşananlar, Kayserispor Kulübüne ve Türk futboluna karşı yapılmış son derece büyük bir saygısızlıktır. Kayserispor Kulübü olarak bu tutumu asla kabul etmiyoruz. Sözleşme imzalayan ve antrenmanlara katılan bir oyuncunun, sözleşme hükümlerini yerine getirmemesi nedeniyle kulübümüze yapılan bu saygısızlık karşısında Kayserispor Kulübü yarından itibaren oyuncu ve menajeri hakkında tüm yasal haklarını sonuna kadar kullanacaktır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında 13 şüpheli tutuklandı
Murat Özkaya'nın sahibi olduğu 8 şirket ile Eyüpspor'a kayyum atandı
İstanbul Valiliğinden hafta sonu için karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı
Bolu Dağı ve Trakya'da kar yağışı etkili oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD heyetini kabul etti
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Kayserispor, anlaşmaya vardığı Pierre-Gabriel'in kentten izinsiz ayrıldığını açıkladı

Kayserispor, anlaşmaya vardığı Pierre-Gabriel'in kentten izinsiz ayrıldığını açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, transferde "Geleceğe Umut" projesini başlatıyor

Kasımpaşa, Cenk Tosun'u kadrosuna kattı

Galatasaray, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek

Galatasaray, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek
Trendyol Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri belli oldu
Trabzonspor'da Ernest Muçi son maçlarda attığı gollerle takımına katkı verdi

Trabzonspor'da Ernest Muçi son maçlarda attığı gollerle takımına katkı verdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet