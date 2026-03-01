Dolar
logo
Spor, Futbol

Gençlerbirliği ile Kayserispor golsüz berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Zecorner Kayserispor 0-0 berabere kaldı.

Salih Ulaş Şahan  | 01.03.2026 - Güncelleme : 01.03.2026
Gençlerbirliği ile Kayserispor golsüz berabere kaldı Fotoğraf: Akın Çeliktaş/AA

Ankara

1. dakikada gelişen Kayserispor atağında Mane'nin ceza sahasına taşıdığı topta savunmanın ters vuruşuyla kaleye yönelen topu, kaleci Velho kornere gönderdi.

5. dakikada soldan gelişen atakta Tongya, ceza sahasında Metehan Mimaroğlu'nu topla buluşturdu. Metehan'ın şutunda kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

22. dakikada Kayserispor gole yaklaştı. Makarov'un sağ kanattan yaptığı ortada Cardoso'nun dokunduğu top, kaleci Velho'nun müdahalesinin ardından Mane'ye çarparak direkten döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk devresi golsüz sona erdi.

İkinci yarı

56. dakikada ceza yayının önünde topla buluşan Chalov'un ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Makarov, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

89. dakikada konuk ekibin soldan kullandığı kornerde ön direkte Semih Güler'in müdahalesinin ardından Zuzek'e çarpan topu kaleci Velho önledi.

Karşılaşma, golsüz eşitlikle sona erdi.

