Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, “AK Parti Erzurum İl Danışma Meclisi Toplantısı”nda konuşuyor.
logo
Spor, Futbol

Kasımpaşa, Cenk Tosun'u kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Fenerbahçe ile yollarını ayıran santrfor Cenk Tosun'u kadrosuna kattı.

Emrah Oktay  | 16.01.2026 - Güncelleme : 16.01.2026
Kasımpaşa, Cenk Tosun'u kadrosuna kattı

İstanbul

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, "Şimdi hazırım. Kasımpaşa'dayım." başlığıyla Cenk Tosun'un lacivert-beyazlı formayla videosu paylaşıldı.

Sezonun ilk yarısını Fenerbahçe'de geçiren 34 yaşındaki santrfor, 7 resmi müsabakada toplamda 72 dakika süre bulurken skor katkısı veremedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
