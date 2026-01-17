Dolar
43.27
Euro
50.19
Altın
4,595.72
ETH/USDT
3,298.70
BTC/USDT
95,163.00
BIST 100
12,668.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Erzurum TOKİ Konut Kura Çekim Töreni"nde konuşuyor.
logo
Spor

Trabzonspor, deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak.

Selçuk Kılıç  | 17.01.2026 - Güncelleme : 17.01.2026
Trabzonspor, deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak

Trabzon

Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

Ligin ilk yarısında 10 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 35 puan toplayan bordo-mavililer, lider Galatasaray'ın 7, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin ise 4 puan gerisinde üçüncü sırada bulunuyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Süper Lig'de Beşiktaş ile sahasında 3-3 berabere kalan, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 4-3 mağlup olarak son 2 haftada 5 puan kaybeden Karadeniz ekibi, ikinci yarıya Kocaelispor galibiyetiyle başlamak istiyor.

Trabzonspor'da Savic, Baniya ve Visca'nın sakatlıkları bulunuyor, Paul Onuachu ise Afrika Uluslar Kupası'nda bulunması nedeniyle yarınki mücadelede forma giyemeyecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kırmızı bültenle ve difüzyon mesajıyla aranan 12, ulusal seviyede aranan 5 suçlu Türkiye'ye getirildi
Uzman erbaşlar, TSK'nın teknik ve kritik alanlarında önemli görevler üstleniyor
Antalya'da yüz tanıma kameralarıyla kent güvenliği üst seviyeye çıkarılıyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "Evde Bakım Yardımı"na ilişkin açıklama
İstanbul'da "Kudüs ve Filistin Dersleri" kitabının tanıtımı yapıldı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Trabzonspor, deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak

Trabzonspor, deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak

Fenerbahçe ile Alanyaspor ligde 20. randevuda

Mescid-i Aksa'nın "manevi iklimi" Trabzon'da minyatürü ile yaşatılacak

Türk fındığı 2025'te 122 ülkede alıcı buldu

Türk fındığı 2025'te 122 ülkede alıcı buldu
Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon yarın belli olacak

Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon yarın belli olacak
Galatasaray, sakatlıkları bulunan futbolcularının durumuyla ilgili açıklama yaptı

Galatasaray, sakatlıkları bulunan futbolcularının durumuyla ilgili açıklama yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet